Oroscopo di Barbanera 11 novembre: questo giovedì arriveranno belle novità

Ariete (21/3 – 20/4) – Sentimento dominante oggi, l’amicizia: con gli amici condividete gli ideali, improntati all’uguaglianza, la giustizia sociale e la trasparenza.

Toro (21/4 – 20/5) – Delusione per un acquisto online: visto dal vivo l’oggetto o l’indumento in questione si rivela molto meno appetibile di come appariva in foto.

Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna in un segno d’Aria, frizzante e intellettuale come il vostro, dà il via ad una giornata che punta alla cooperazione e al confronto con gli altri.

Cancro (22/6 – 22/7) – Con la Luna in ottava Casa, quella della passione e del mistero, la tecnica di seduzione sarà altrettanto enigmatica: tutto velato, allusivo, sottinteso…

Leone (23/7 – 23/8) – I rapporti importanti tengono, nonostante le problematiche del momento. La famiglia è sempre più impegnativa e la casa non è mai a posto!

Vergine (24/8 – 22/9) – Determinazione più fiducia uguale successo, specialmente per chi come voi ha la pazienza di aspettare che i tempi siano maturi.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Se ancora non lo avete fatto, aggiornate gli strumenti di lavoro, acquistando apparecchiature più moderne. Buone opportunità in rete.

Scorpione (23/10 – 22/11) – In quadratura a Marte nel segno, Luna e Saturno cercheranno di orientarvi al passato, ma non li ascoltate: la vita è cambiamento, guardate avanti.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Amichevole anche la coppia Luna-Giove in sestile che vi fa uscire, incontrare gente, scoprire qualcosa di nuovo, cosa per voi sempre eccitante.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Giornata dispendiosa sia in termini economici sia di energie. Se chiedeste aiuto al vostro team riuscireste a fare tutto prima e a farlo meglio!

Acquario (21/1 – 19/2) – Sotto tiro di Marte in quadratura a Saturno, che accende desideri e propone traguardi impossibili, rischiate di mostrarvi apatici e distaccati.

Pesci (20/2 – 20/3) – Coppie con programmi a lunga scadenza, non importa se il piacere si fa attendere, l’essenziale è stare insieme e condividere obiettivi e fantasie.

