Nicola Di Bari, chi è la moglie Agnese Girardello: un lungo matrimonio

Nicola Di Bari, celebre cantautore originario di Zapponeta e molto conosciuto anche all’estero, è sposato da oltre cinquant’anni. Scopriamo chi è la moglie Agnese Girardello.

Nicola Di Bari è un celebre cantautore, con una lunga carriera alle spalle, ed è tra i cantanti italiani più apprezzati all’estero. Da più di cinquant’anni è sposato con Agnese Girardello, diventata sua compagna di vita.

Nicola Di Bari e Agnese Girardello si sono conosciuti da giovani e, da allora, non si sono più separati: ecco chi è la moglie del cantante, alla quale ha dedicato una canzone che prende il titolo proprio dal suo nome.

Agnese Girardello e Nicola Di Bari: un amore nato da quando erano giovani

Agnese Girardello e Nicola Di Bari stanno insieme da tanti anni ma, nonostante ciò, Agnese si è tenuta lontana dai riflettori e non sono molte le informazioni che si hanno sulla sua vita privata, oltre alle rivelazioni fatte durante le interviste insieme al compagno.

I due si sono innamorati prima che Nicola Di Bari raggiungesse la fama: il cantante non era ancora conosciuto con il suo nome d’arte ma era semplicemente Michele Scommegna. Agnese, ospite a “C’è Tempo Per…”, ha raccontato di aver incontrato Michele per la prima volta in un autobus, da ragazzi.

Nicola Di Bari, in quell’occasione, si era alzato dal suo posto dopo aver visto Agnese entrare sull’autobus per lasciarlo a lei. In quel momento, però, un altro uomo si è accomodato sul sedile che il cantante aveva lasciato libero per la sua futura moglie.

Dopo questo incontro, la coppia ha continuano ad uscire, per poi sposarsi – nel 1967 – e mettere su famiglia. Durante un’intervista a “Storia Italiane” con Eleonora Daniele, Nicola Di Bari ha dichiarato di aver conquistato Agnese Girardello grazie alla sua voce e, in particolare, con le canzoni di Luigi Tenco.

