meteo-11-novembre:-continua-il-maltempo-sull’italia,-si-salva-qualche-regione-del-nord

Il meteo prevede un clima molto instabile per giovedì 11 novembre che coinvolgerà gran parte dell’Italia. Le piogge interesseranno il Centro-Sud, Isole e Nord-Ovest della Penisola.

Il cattivo tempo previsto dal meteo per oggi, 11 novembre e anche per domani, è dovuto ad un vortice di bassa pressione che in queste ore è fermo sull’area del mar Mediterraneo Occidentale proprio vicino alle isole Baleari. Il maltempo colpirà prevalentemente le regioni del Centro-Sud, Isole, e le regioni nord occidentali.

Si salveranno dalle piogge la Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per quanto riguarda al Nord. Al Centro della Penisola Umbria e Molise saranno più asciutti, mentre le regioni adriatiche al Sud non subiranno rilevanti cambiamenti climatici.

Il resto della penisola sarà colpito dal vortice che porterà nuvole cariche di pioggia e alzerà l’intensità dei venti che arriveranno da ponente quindi prevalente tiepidi. Per quanto riguarda le temperature rimarranno su valori di media della stagione se non un po’ maggiori per quanto riguarda i valori massimi che arriveranno ai 20 gradi al Sud nonostante il maltempo. Ecco le previsioni meteo nello specifico:

Meteo Nord Italia 11 novembre 2021 Le prime ore del mattino nel Nord Italia si prevedono molto nuvolose soprattutto su Piemonte e Liguria che potrebbero portare a piogge sparse, mentre nel resto delle regioni si prevede un tempo asciutto. Al pomeriggio e in serata si prevedono temporali nelle medesime regioni, lasciando sereno o poco nuvolosi gli altri settori. Centro Al mattino le regioni centrali saranno interessate da nuvole passeggere che porterà piogge solo su Toscana e Lazio, lasciando cieli aperti nelle restanti aree. Al pomeriggio ancora precipitazioni sui settori Tirrenici. Anche in serata il meteo sarà ancora instabile nei medesimi settori, mentre altrove i cieli saranno coperti da nuvole intense. Sud e Isole Il maltempo in Sicilia inizierà fin dalle prime ore del mattino lasciando le altre regioni asciutte ma con nuvole in transito. Al pomeriggio ancora piogge in Sicilia, che si espanderanno al Nord-Est fino a raggiungere il nord della Sardegna, mentre non si prevede nessuna variazione altrove. In serata il maltempo risale su tutte le coste tirreniche continuando ad interessare anche le Isole, mentre altrove i cieli saranno coperti da molte nuvole.

