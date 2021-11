“Chi è il vero fidanzato di Diletta Leotta”. Paola Ferrari sgancia la bomba (velenosa): terremoto nello sport

No, a Paola Ferrari, Diletta Leotta non è mai piaciuta. Le cannonate sono costanti: più volte la signora del pallone Rai ha attaccato la collega di Dazn (anche se più volte ha detto di non riconoscerla come collega). Ed è successo ancora una volta. Anche se in questo ultimo caso, Paola Ferrari picchia duro più sul personale che sulle questioni di lavoro, così come fatto più volte in precedenza.

L’ultimo atto di questa rivalità è stato scritto a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1, dove l’ospite d’onore era proprio Paola Ferrari. Dopo un attacco per l’outfit scelto dalla Leotta per il derby di Milano della scorsa domenica, ecco che al centro dell’attenzione ci piomba il gossip. Nel mirino, la relazione tra la Leotta e Can Yaman, sulla quale la conduttrice Rai appare piuttosto informata.

“Col turco non c’è mai stata la Leotta, lei ha altri amori che magari non dice. Come faccio a saperlo? E certo che lo so, ma non posso dire di più”, ha sparato ad alzo zero Paola Ferrari. Scontata la successiva domanda, quella sul nuovo presunto fidanzato di lady Dazn, ossia il modello Giacomo Cavalli. Ma per Paola Ferrari le cose non starebbero così: “Diciamo solo che non è nella moda ma nello sport”, ha sganciato la sua personalissima bomba. Per ora, da parte di Diletta Leotta nessun commento. In verità il volto di Dazn non commenta quasi mai le indiscrezioni sulla sua vita privata, ma in questo caso il fatto che a parlarne sia l’arcinemica Paola Ferrari, chissà, potrebbe cambiare le sue abitudini.