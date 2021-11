Allegri, ecco chi c’è dopo Ambra: è stata avvistata a casa sua

Continuano a trapelare nuovi dettagli sul presunto tradimento di Max Allegri ad Ambra Angiolini: ecco cosa è emerso sull’altra donna.

La turbolenta fine della storia d’amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini dopo quattro anni insieme continua a riempire le pagine di gossip. Ormai tra i due, dopo il presunto tradimento dell’allenatore, non esisterebbe più alcun rapporto e le comunicazioni avverrebbero tramite un amico in comune.

Secondo quanto trapelato, Allegri avrebbe anche chiesto ad Ambra di pagare l’affitto dell’appartamento di Milano in cui l’attrice si era trasferita con la figlia Jolanda. In seguito al caos mediatico in tanti hanno iniziato a chiedersi chi possa essere la donna che avrebbe stregato il tecnico bianconero determinando la fine della storia con l’ex ragazza di Non è la Rai. La sua identità non è ancora nota, tuttavia sono usciti fuori importanti indizi.

Allegri, cosa sappiamo sulla donna con cui avrebbe tradito Ambra

A raccontare nuovi dettagli della presunta donna che avrebbe fatto perdere la testa a Massimiliano Allegri è il settimanale Oggi. Secondo le indiscrezioni pare che l’allenatore la stia frequentando da ormai qualche mese. Lo scorso 22 ottobre la misteriosa donna sarebbe stata beccata a casa sua, parcheggiando un’auto sportiva a 50 metri dal condominio. Dopo aver citofonato, sarebbe salita nell’appartamento per poi andare via dopo circa mezz’ora.

Già nei giorni scorsi era uscita la notizia secondo cui Ambra Angiolini, durante una delle ultime uscite con Allegri, avesse trovato un capello lungo e biondo dentro l’automobile. E i più informati hanno specificato che la donna in questione sarebbe molto vicina agli ambienti della Juventus. Potrebbe essere proprio tra le mura della società bianconera che i due si potrebbero essere conosciuti.

Secondo Oggi la protagonista del presunto tradimento sarebbe un volto noto anche in un esclusivo golf club di Torino. Per questo motivo, tra le varie piste, non si può escludere un clamoroso ritorno di fiamma: qualche anno fa Alberto Dandolo aveva parlato proprio di una Pr di un golf club, che sarebbe stata poco entusiasta della relazione con Ambra. Presto potrebbero emergere ulteriori dettagli.

