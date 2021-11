all’inizio del XX secolo, Hollywood è stata l’epicentro dell’industria cinematografica americana.  3232 3471062433 2344321Sebbene il primo film realizzato interamente a Hollywood

all’inizio del XX secolo, Hollywood è stata l’epicentro dell’industria cinematografica americana. Sebbene il primo film realizzato interamente a Hollywood fosse un cortometraggio intitolato “In Old California” nel 1910, il primo film hollywoodiano completato, “Il conte di Montecristo” del 1908, iniziò la produzione a Chicago. Il primo studio cinematografico di Sunset Boulevard aprì intorno al 1911 e alla fine molti studi della East Coast si erano trasferiti a Los Angeles nel 1915. Da allora, gli studi di produzione sono sbocciati al di fuori di quelli di Los Angeles, e sebbene rimanga la location principale per tutti i film, la Paramount è l’unico studio cinematografico ancora situato nella stessa Hollywood.

Nonostante si espanda oltre Hollywood in luoghi come New York e Atlanta, la produzione cinematografica americana ha ancora una presa molto salda sul consumo di cinema in tutto il mondo. Ciò include innumerevoli contributi al canone della storia del cinema, capisaldi senza tempo che trascendono l’età o i riconoscimenti e visioni singolari considerate alcune delle più grandi opere d’arte mai realizzate. E mentre i film americani non dovrebbero essere visti come i migliori o gli unici film che un cinefilo desideroso dovrebbe consumare – c’è una ricchezza infinita di cinema coinvolgente, mozzafiato e stimolante proveniente da paesi di tutto il mondo – l’influenza duratura che i film americani hanno portato a la cultura cinematografica mondiale non può essere trascurata.

Stacker ha raccolto dati su migliaia di film americani per ottenere un punteggio Stacker, un indice ponderato diviso equamente tra le valutazioni IMDb e Metacritic, che ci ha permesso di classificare i 100 migliori film americani di tutti i tempi. Per qualificarsi come americano, il film doveva essere prodotto da studi di produzione americani, anche se questo non significa che il film sia necessariamente in inglese o si svolga sul suolo americano. Il film doveva anche avere almeno 5.000 voti degli utenti di IMDb. I pareggi sono stati rotti da Metascore e ulteriori pareggi sono stati rotti dalla valutazione degli utenti di IMDb.

Ecco i migliori 100 film americani di tutti i tempi, a partire dal numero 100 e il conto alla rovescia fino al numero 1.