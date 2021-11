valeria-marini,-operazione-d’urgenza-all’occhio:-“poteva-restare-cieca”

L’amata showgirl sarda ha raccontato di alcuni suoi recenti problemi di salute. In una storia Instagram si è mostrata con una benda all’occhio, circondata da dei dottori. Dunque, Valeria Marini ha subito un’operazione. Quando e perché?

Che cosa è successo all’occhio di Valeria Marini? Qualche giorno fa l’abbiamo vista in una storia di Instagram con l’occhio bendato, in una clinica. Oggi scopriamo finalmente cosa ha dovuto affrontare, e soprattutto perché, grazie al settimanale Chi.

L’operazione all’occhio di Valeria Marini

Alla fine di ottobre la nostra adorata soubrette stellare è stata costretta a sottoporsi a un delicatissimo intervento di chirurgia oftalmica. L’intervento chirurgico è stato effettuato d’urgenza, ma pare che sia andato tutto bene. Che cosa le è successo?

La Marini ha spiegato a Chi che a marzo ha dovuto fare delle analisi per partecipare a Supervivientes, il reality spagnolo in onda su Telecinco (simile all’Isola dei Famosi). E in quel contesto, il medico spagnolo aveva notato che c’era un problema all’occhio sinistro. Ma, secondo la Marini, quel dottore non le ha detto tutto tutto, o deve aver minimizzato la questione, forse per spingerla a partecipare comunque al reality, senza preoccupazioni…

Due sono le possibilità, a questo punto. O il medico ha sottovalutato il problema all’occhio della showgirl sarda o la Marini non ha capito quello che il medico le consigliava. Ma andiamo avanti…

Cosa è successo alla Marini?

Concluso il reality, Valeria Marini si è fatta visitare dal suo specialista di fiducia. Costui le ha consigliato di operarsi d’urgenza. Il rischio era quello di perdere la vista dall’occhio sinistro. Andando nello specifico, la soubrette ha affrontato un problema chiamato foro maculare, una lesione abbastanza grave, circoscritta in una determinata zona della retina. Conseguenze? Deficit parziale o totale del campo visivo.

Ma ora Valeria sta bene e ci vede benissimo. Indossa ancora una benda, ma tra dieci giorni la toglierà, e tornerà a truccarsi come più le piace.

Ma a saperlo prima, Valeria non avrebbe partecipato al reality spagnolo. Questo il concetto che la showgirl ha voluto sottolineare durante l’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Anche se le esperienze formative ed esistenziali per la nostra Marini, in quel di Honduras, sono state tante e soprattutto profonde: ha bevuto uova crude, è dimagrita molto, si è lanciata in risse, ha rubato lo shampoo alle altre concorrenti, ha baciato una transgender e si è fatta criticare da mezza Spagna per il suo divismo un po’ eccessivo…

