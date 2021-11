“Sei un fallito”. Mauro Corona, il drammatico racconto: perché suo padre lo insultava. Gelo a Cartabianca

Alterna come suo solito frizzi e lazzi, Mauro Corona. La prima parte di CartaBianca, su Rai3, è dedicata all’opinionista scrittore montanaro. Bianca Berlinguer lo stuzzica su tutta l’attualità, dalla politica alla cronaca. Ma è quando affronta temi autobiografici che Corona conquista tutti, con la sua prosa terrigna e magnetica. “Quando feci vedere a mio padre il mio primo libro, lui lo gettò a terra e mi disse ‘Vai a lavorare, sei un fallito‘. Lui voleva che io continuassi il mio lavoro dell’epoca, voleva per me il posto fisso”.

Racconti di una Italia antica, che torna però anche oggi. Corona è commosso anche dalla storia di una mamma che ha potuto lasciare il lavoro per accudire il figlio gravemente ferito dopo un incidente grazie alle ferie donate da 600 persone. “Oscar Wilde diceva che gli italiani sono un popolo molto intelligente, quindi pigro e opportunista. Ma io aggiungerei anche molto generoso. Come dimostriamo spesso”.

Si parla anche di cronaca politica. Ovviamente, i no vax. Secondo lo scrittore è “giusto contenere le manifestazioni se ledono la libertà o il lavoro altrui. Ma non dobbiamo imputare solo ai no vax o ai ribelli la recrudescenza dei contagi”. In studio, da lì a pochi minuti arriverà Luigi Di Maio, ministro degli Esteri. E Corona ha una parola anche per lui: “Di Maio ha il carisma del bambino che farà carriera. Molto più di Conte che si è aggrappato ai 5 Stelle cercando di essere visibile. Salvini come Bud Spencer? Vorrei che Matteo fosse una guida alpina e indicasse il sentiero invece che ballare qua e di là”.