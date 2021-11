“sei-anoressica”,-laura-chiatti-perde-le-staffe-dopo-l’attacco

Laura Chiatti posta uno scatto su Instagram. Ad alcuni follower non piace e lei risponde a muso duro: “State ferendo chi soffre”

È bastata una foto per scatenare il putiferio. Le persone note spesso sono vittime di insulti e offese gratuite sul web quando i follower vedono qualcosa che non piace.

Lo sa bene Belen così come tanti altri, soprattutto donne. Nell’elenco dei Vip costretti a leggere commenti pesanti sul proprio aspetto fisico ora c’è anche l’attrice Laura Chiatti.

La 39enne ha postato una foto dove appare evidentemente dimagrita. Subito in molti hanno commentando dandole dell’anoressica.

La moglie di Marco Bocci condivide sul social uno scatto: è davanti allo specchio e indossa una canottiera bianca e un pantalone nero. Non mancano i complimenti ma soprattutto a fare rumore sono quelli che evidenziano che è “troppo magra”. L’attrice non ci sta e si arrabbia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Laura Chiatti e Marco Bocci, altro che crisi: “Pronto a farlo insieme?”

Laura Chiatti, la risposta agli haters

A dar fastidio all’attrice non sono i commenti in sé dove l’accusano di essere anoressia, ma che viene tirata in ballo una malattia che purtroppo può essere devastante.

“Io non me la prendo rispetto a un giudizio con il quale non concordo, me la prendo perché l’anoressia è una malattia molto seria“, ha scritto la Chiatti, sottolineando che “non ho mai dovuto affrontare nelle vita”. Ricorda però ci sono tante persone che ogni giorno combattono per vincere la battaglia contro questo problema che riguarda soprattutto i più giovani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici, Lorella Cuccarini e l’eliminazione di Flaza: le ragioni della scelta

La risposta l’ha pubblicata nelle storie Istagram. Ciò che più le ha dato fastidio è che un commento del genere può ferire chi soffre di anoressia. È un personaggio pubblico, dice, e può “essere giudicato ma non verbalmente abusato”, facendo del male a chi davvero soffre a causa del problema.

The post “Sei anoressica”, Laura Chiatti perde le staffe dopo l’attacco appeared first on Ck12 Giornale.