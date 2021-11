Sabrina Salerno, commossa in diretta: “Non è semplice farlo”

Il dramma familiare di Sabrina Salerno, commossa in diretta: “Non è stato semplice farlo”, la cantante parla del padre.

“Per ogni donna, aprirsi così non è sempre facile”, con queste parole – ospite di Storie Italiane – Sabrina Salerno ha introdotto uno degli argomenti che la riguardano e sta facendo molto discutere in queste settimane. Stiamo parlando del rapporto col padre, del quale ha parlato anche a Ballando con le Stelle.

La cantante e attrice genovese ha spiegato nel corso di un intervento in trasmissione di non essersi tanto sentita abbandonata, quanto letteralmente ignorata da suo padre. Parole che hanno commosso il pubblico a casa e sulle quali oggi la bella genovese è tornata, per sottolineare come spera di poter aiutare con le sue parole altre persone.

Leggi anche –> Sabrina Salerno, chi è suo padre incontrato all’età di 12 anni

Si dice infatti convinta di non essere l’unica a trovarsi in questa situazione con un genitore: “La lezione per me più importante è che dal negativo, si può sempre tirare fuori del positivo, anche se so che è molto difficile farlo, ma è una cosa che ti salva”. Sabrina Salerno, nel pronunciare queste parole, è sembrata provata e commossa.

Leggi anche –> Sabrina Salerno: “Cotta per Miguel Bosè”, la confessione della cantante

Parla del padre: Sabrina Salerno commossa in diretta, situazione difficile

In studio è intervenuta Vladimir Luxuria, che ha evidenziato: “Spero che questo tuo racconto sia utile a tante persone”. Complimenti al coraggio della cantante arrivano anche da Samantha De Grenet: “So cosa vuol dire tirare fuori temi del genere”. Quindi ha aggiunto: “Ti faccio i complimenti per il coraggio che hai trovato”.

Tocca ancora a Sabrina Salerno riprendere il filo del discorso, per evidenziare come “il rancore e la rabbia sono sentimenti distruttivi, che fanno male a chi li prova, come me in questo caso”. Come noto, solo in anni recenti padre e figlia si erano riavvicinati e l’uomo ha potuto chiederle perdono poco prima di morire.

Sono ricordi davvero dolorosi quelli della cantante, che sottolinea come non ha mai completamente perdonato il padre, anche se ha spiegato di averlo voluto incontrare, perché “quando tu non risolvi un problema così grave con un genitore, te lo porti appresso anche nei rapporti”.

The post Sabrina Salerno, commossa in diretta: “Non è semplice farlo” appeared first on Ck12 Giornale.