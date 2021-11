Oroscopo di Paolo Fox 11 novembre: questo giovedì amore alle stelle

Ariete – In amore è arrivato il momento di far chiarezza su eventuali situazioni ambigue. Sul lavoro invece sarà favorevole da dicembre, in arrivo novità.

Toro – In amore se devei dire qualcosa al partner non rimandare. Sul lavoro invece potrai essere ostacolato da alcuni rivali ma alla fine sarai tu a spuntarla.

Gemelli – In amore, incontri interessanti nelle prossime ore. Sul lavoro invece se lavori in proprio, nelle prossime settimane ci saranno delle belle occasioni.

Cancro – In amore eventuali dispute possono essere facilmente risolte. Sul lavoro invece devi puntare su una maggiore progettualità.

Leone – In amore la Luna in opposizione consiglia prudenza. Lavorativamente parlando invece valuta attentamente ogni proposta.

Vergine – Oggi è il momento migliore per chiarire vecchie dispute con il partner. Sul lavoro invece anche se non va tutto come vorresti non demordere.

Bilancia – In amore se c’è qualcosa che non va oggi puoi sciogliere eventuali nodi irrisolti. Sul lavoro invece consiglio prudenza con capi e collaboratori.

Scorpione – In amore la giornata è piuttosto nervosa, rimanda le discussioni a domani. Sul lavoro invece è come se ultimamente ti mancasse un pò di entusiamo.

Sagittario – Giornata interessante per i sentimenti con la Luna nel segno. Sul lavoro invece, il periodo di pausa è terminato a dovrei accontentarti di lavori part-time.

Capricorno – La giornata parte in modo positivo, hai voglia di recuperare il tempo perso. Sul lavoro invece progetti importanti in arrivo.

Acquario – Se sei in coppia, il desiderio di progettualità si fa sentire. Sul lavoro invece fai ciò in cui credi ed evita inutili discussioni.

Pesci – Novità in arrivo per i sentimenti in questo weekend. Sul lavoro invece hai un forte deisderio di rivalsa, i risultati non tarderanno ad arrivare.

