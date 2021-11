muore-sul-colpo-la-ciclista-investita,-salta-il-sogno-delle-olimpiadi-giovanili

La ciclista Desiet Kidane, campionessa africana a cronometro nel 2018 e iscritta alle Olimpiadi giovanili, è stata investita oggi ad Asmara.

Tragedia nel mondo del ciclismo: lunedì 8 novembre Desiet Kidane, campionessa a cronometro nel 2018 e iscritta alle Olimpiadi giovanili che si terranno nel 2024, è stata investita durante un allenamento in strada.

La giovane ciclista aveva 21 anni , e sarebbe rimasta travolta da un’auto durante un allenamento nella città di Asmara, in Eritrea. La ciclista faceva parte del programma del World Cycling Center dell’UCI, ed è stata vincitrice della gara a cronometro nel 2018 e nello stesso anno si è classificata 22ª nella corsa su strada e 28ª nella cronometro ai campionati del Mondo che si sono svolti a Innsbruck, in Austria.

A rendere nota la dolorosa notizia è il World Cycling Centre, che sul suo profilo Twitter scrive: “Le parole non possono esprimere la nostra tristezza nell’apprendere la notizia della morte dell’atleta 21enne dell’UCI WCC, Desiet Kidane Tekeste dall’Eritrea. Ci mancherai Desiet”

Desiet Kidane Tekeste 💙

Words can’t express our sadness to hear of the passing of 21 year old UCI WCC athlete, Desiet Kidane Tekeste from Eritrea.

We will miss you Desiet. pic.twitter.com/eX9McDPQ69

— World Cycling Centre (@WCC_cycling) November 9, 2021