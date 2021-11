La trasmissione di Italia 1, Le Iene, si è occupata del caso di Lando Buzzanca, che fine ha fatto: il matrimonio negato con Francesca.

Classe 1935, Lando Buzzanca è sicuramente uno dei migliori attori comici viventi italiani, capace però di spaziare in diversi ruoli anche molto impegnati. Ultimamente sta combattendo insieme alla compagna Francesca Della Valle una battaglia importante, della quale si è occupata la trasmissione Le Iene.

Lando Buzzanca ha esordito sul grande schermo a soli 24 anni: era il 1959 quando ottenne una parte nel kolossal Ben Hur e da allora la sua è stata una carriera in crescendo. Alcuni dei suoi ruoli, ad esempio in Sedotta e abbandonata e Il merlo maschio, hanno fatto la storia del cinema di genere italiano.

In televisione, è apparso l’ultima volta nella serie Donne in gioco, del 2013, mentre con W gli sposi del 2019 ha fatto la sua ultima comparsa sul grande schermo. Globo d’oro come Miglior attore per I Viceré, uscito nel 2008, è stato troppo poco spesso preso in considerazione per ruoli drammatici.

Il matrimonio negato a Lando Buzzanca: che sta succedendo

Lo scorso aprile, Lando Buzzanca è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, dopo una brutta caduta rimediata in casa. A trovarlo, era stata la domestica che si occupa di lui e si era evidenziato un trauma cranico. Da allora, emergono divergenti notizie sulle sue condizioni di salute, che vedono soprattutto i figli opporsi alla compagna dell’attore, la giornalista e scrittrice Francesca Della Valle. In un’intervista al settimanale Oggi, lei per prima ha denunciato – un mese dopo la caduta – cosa sarebbe successo. Lando Buzzanca si era vaccinato contro Covid-19 ed era entusiasta: “Per lui era un grido di libertà”.

Lando Buzzanca, però, “era debilitato ed è caduto, riportando un trauma cranico”, ha detto la compagna. I figli respingono le accuse: “Le condizioni fisiche di nostro padre sono perfette, per un uomo di 86 anni”, sono state le parole del figlio Massimiliano all’Adnkronos. Ha quindi negato la volontà di mettere il padre in ospizio, mentre sul fronte opposto la compagna dell’attore sostiene che le viene impedito di vederlo e addirittura che vorrebbero convolare a nozze, ma questo non sarebbe possibile.

Attorno a Francesca Della Valle, come testimonia il suo profilo Instagram, c’è grande solidarietà e dunque lei non si arrende. Anzi rincara e sostiene che l’attore “sta rifiutando il cibo come protesta perché inascoltato”. I figli sostengono però che le cose non starebbero come raccontate da lei e il caso è ora finito anche in tv, grazie alla trasmissione ‘Le Iene’.

