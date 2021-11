la-cantante-francesca-alotta,-il-tenero-ricordo-del-padre-filippo

La vita privata della cantante Francesca Alotta, il tenero ricordo del padre Filippo: grazie a lui la passione per la musica.

Ospite dello studio di ‘Oggi è un altro giorno’ c’è Francesca Alotta: la cantante è appena arrivata seconda a Tale e Quale Show, dietro al trio dei fratelli napoletani I Gemelli di Guidonia, ma per lei questa esperienza è stata occasione di riscatto. Sempre più persone, infatti, la seguono in questo periodo.

Quella della cantante è una delle più belle voci italiane. Sicuramente la ricorderete per “Non amarmi”, brano senza tempo con cui insieme ad Aleandro Baldi vince Sanremo tra le nuove proposte. Il brano ebbe un successo incredibile e grazie alla cover “No me ames” di Jennifer Lopez ed Anthony Johnson questo divenne planetario.

Nella vita della nota cantante, come abbiamo già avuto modo di spiegare, ci sono stati momenti non certo positivi e spesso è rimasta ai margini oppure è stata dimenticata per diverso tempo. La donna deve gran parte del suo amore per la musica al suo papà, Filippo Alotta, il quale è stato anche egli cantante.

Chi era Filippo, il padre di Francesca Alotta: l’omaggio della figlia

Partecipante come esordiente al Festival “Il Chiostro D’Oro”, condotto da Enzo Tortora, nel 1960 in un’edizione incredibile di quel concorso canoro, arriva quarto, ma l’anno dopo si riscatta col primo posto. Inizia così l’incredibile carriera del cantante palermitano, che diventa una voce popolarissima in Italia.

Scoperto a livello nazionale da Mike Bongiorno, il padre di Francesca Alotta ha sdoganato il dialetto siciliano all’interno della musica leggera degli anni Sessanta e Settanta, con successi che hanno fatto la storia della musica nel nostro Paese. Oltre alla cantante vincitrice di Sanremo, il cantante ha avuto altri due figli che fanno parte del mondo della musica.

Infatti, un fratello e una sorella di Francesca Alotta sono cantanti: Antonio Alotta è un tenore del teatro Massimo di Palermo, sua sorella Niki è invece una soprano. Nei giorni scorsi, la cantante di Tale e Quale Show ha pubblicato su Facebook diversi ricordi del padre, foto scattate insieme ai tempi del Festival di Castrocaro.

