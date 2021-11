Imma Tataranni, ecco perché non c’è una terza stagione

I fan del sostituto procuratore più amato d’Italia già sono in trepida attesa, si sa. Si domandano: quando verranno messe in onda le nuove puntate di Imma Tataranni 2?

Bisognerà attende un po’ per vedere la seconda parte della seconda stagione della fiction Imma Tataranni. Come già accaduto con Doc – Nelle tue mani, la Rai ha deciso di spezzare in due la stagione nuova, in modo da creare maggiore attesa.

In realtà, la fiction di Luca Argentero era stata divisa in due parti per cause di forza maggiore (causa allora fu il Covid)… ma per Imma la decisione è stata strategica: quattro puntate nel 2021 e altre quattro nel 2022.

A quando le nuove puntate di Imma Tataranni 2?

Toccherà aspettare qualche mese. Dopo il Festival di Sanremo, per intenderci. Quindi l’appuntamento è fissato per la primavera.

Notizie ufficiali ancora non ce ne sono, ma qualche previsione può esser fatta. Ora Rai 1 deve puntare su Doc e il nuovo Don Matteo. Quindi l’amata Imma dovrà aspettare, e con lei tutti i suoi fan più accaniti.

Vanessa Scalera sarà ancora diretta da Francesco Amato, su ciò non ci sono dubbi. Le puntate sono già state girate e montate. Della terza stagione, invece, si sa ancora poco.

È anche possibile che non sarà girata, dato che la vicenda narrativa sta per concludersi. A meno che non si voglia un po’ forzare la sceneggiatura originale.

Imma Tataranni 2, cosa succederà nelle prossime puntate?

Sappiamo che la nostra eroina nasce dalla penna di Mariolina Venezia, che dal 2009 in poi ha pubblicato i romanzi Come piante fra i sassi, Da dove viene il vento, Maltempo, Rione Serra Venerdì e Via del Riscatto. E da questi testi parte il nocciolo della sceneggiatura della serie tv.

Nella prima parte andata in onda tra fine ottobre e inizio novembre 2021 abbiamo visto Imma lavorare al caso di Romaniello. Dopo aver raccolto le prove contro il viscido personaggio, ha dovuto subire ritorsioni: suo marito Pietro ha visto bruciare il locale appena aperto. Intanto Calogiuri ha provato a baciare Imma… ma alla fine, lo sappiamo, non è successo nulla.

Tutte queste situazioni saranno risolte nelle prossime puntate. Come? Con l’inconfondibile stile di Imma: forte, coraggioso e ruspante.

