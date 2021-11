ida-platano-e-diego-tavani:-a-uomini-e-donne-scatta-la-censura

Le anticipazioni raccolte dalle redazione di Cronaka12 rispetto alle nuove puntate di Uomini e Donne sono davvero clamorose: ecco cosa succede tra Ida Platano e Diego Tavani

Uno sviluppo imprevisto, e per alcuni versi paradossale, porta il tronista e la corteggiatrice a superare il limite. Ecco cosa è successo

Le puntate di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, di questa settimana si stanno rivelando davvero incredibili. Ricordiamo, per la cronaca, che si tratta di puntate registrate circa quindici giorni fa ed in onda solo oggi.

Protagonisti assoluti del dibattito il tronista romano Diego Tavani e la bellissima corteggiatrice Ida Platano. Tra i due, come noto, è scattato un certo feeling con tanto di esterna e “pericoloso” avvicinamento.

Ma ad un certo punto del percorso è successo qualcosa di inasppettato. Qualcosa che ha portato i due ad allontanarsi progressivamente, a recriminare e a discutere, anche, violentemente. L’ultimo litigio della serie, avvenuto come verificato dalla nostra redazione e confermato dal seguitissimo account Instagram Uomini e Donne of, è occorso nella seconda metà ottobre.

Uomini e Donne: Ida Platano lascia il programma

Secondo le nostre informazioni in trasmissione Ida Platano e Diego Tavani si sono affrontati e confrontati con vigore. Talmente tanto vigore che ad un certo punto la discussione è degenerata in qualcosa di decisamente poco televisivo. E’ stato necessario un energico intervento pacificatore di Tina Cipollari e Maria De Filippi e con la regia costretta a staccare e a lanciare la pubblicità.

Ma non è finita qui. Secondo quanto fatto trapelare dalla stessa Ida Platano dal suo seguitissimo account Instagram, oltre cinquecentotrentamila followers, la sua parabola all’interno di Uomini e Donne si è conclusa.

Non è chiaro in maniera netta se la decisione sia dettata da un momento di rabbia e solitudine, nel quale ha capito che con Diego non sarebbe andata avanti. Oppure se la pessima scena che l’ha vista protagonista durante le registrazione non l’abbia indotta ad abbandonare i riflettori.

Resta però aperto più di un dubbio sulla reale volontà di abbandono. Sempre sui Instagram, in una Stories, Ida Palatano ha spiegato di aver sentito forte la solidarietà ed il calore dei followers in queste settimane. E questo fattore, “Dopo aver dormito un po’ per riordinare le idee”, potrebbe aver fatto cambiare idea alla corteggiatrice.

Per ora la verità la sa solo il piccolo principe, il figlio di Ida il piccole Samuele, il resto lo scopriremo nelle prossime settimane.

