gf-vip,-delia-duran-nel-mirino:-“siete-due-pagliacci,-altro-che-affranta”

Ancora polemiche sul GF Vip, Delia Duran – la moglie di Alex Belli – finisce nel mirino: “Siete due pagliacci, altro che affranta”.

Da giorni, Delia Duran prova a spegnere l’incendio dopo il confronto avuto nella casa del Grande Fratello Vip con Alex Belli e Soleil Sorge e le polemiche annesse che ne sono scaturite. Venerdì scorso, la venezuelana ha chiesto un confronto con il marito all’interno della casa più famosa d’Italia.

La sintesi delle parole della moglie è racchiudibile in una frase: “Non ho mai messo in dubbio il nostro amore e tu lo sai benissimo, ma ricordati che ogni parola ha un peso”. Lui si era anche detto disposto a lasciare il gioco come prova d’amore. Ma da più parte è stato sottolineato come Delia Duran stia difendendo troppo il marito.

Sul suo profilo Instagram, la bella venezuelana è tornata a far sentire la sua voce, con la moglie di Alex Belli che è tornata dunque a difendere il marito e se stessa dagli attacchi, spiegando di credere nella famiglia e facendosi promotrice di quello che a suo dire sarebbe il ruolo della donna, parole che però sono state attaccate.

Le accuse a Delia Duran: “Tu e tuo marito, due pagliacci”, nel mirino anche Guenda Goria

Secondo la Duran, è la donna “che spesso sa vedere al di là del superfluo, tutelando l’uomo che ama”. Parole che però sono state praticamente prese di mira da tantissimi utenti del web, pur ricevendo ad esempio l’immediata approvazione da parte di Guenda Goria. Proprio la figlia d’arte viene attaccata per questa difesa: “Ma perché non gli consigliate di stare zitta che farebbe più bella figura? Criticare un’altra donna perché fa parte della sua recita è davvero triste!”.

Un altro commento chiama sempre in causa Guenda Goria: “Ha attaccato una donna che non ha fatto nulla e te che vuoi fare la paladina (a chiacchiere) delle donne”. La riflessione prosegue: “Sta creando un caso per essere ospitata nelle trasmissioni Mediaset…mi sa che l’unica che deve vergognarsi è lei!”.

Altri attaccano direttamente Delia Duran e Alex Belli: “Per due soldi, te e quel pagliaccio fareste di tutto”. In generale, “pagliacci” è l’epiteto che va per la maggiore riferendosi alla coppia del mondo dello spettacolo. Una utente, infine, sottolinea come dietro a Delia Duran sembra nascondersi tutto tranne il volto di una donna affranta.

