Federica Torchetti, nuova star del cinema e della fiction: ecco chi è

Si chiama Federica Torchetti la nuova star del cinema e della fiction: ecco chi è, protagonista di due film e di Storia di una famiglia perbene.

In queste settimane, è diventata uno dei volti più giovani e popolari del cinema e della fiction italiane: stiamo parlando di Federica Torchetti, la ragazza di Bisceglie che interpreta il ruolo di Maria De Santis a 19 anni, nella fiction in onda su Canale 5 dal titolo Storia di una famiglia perbene.

Ma la giovane attrice è anche al cinema con due film impegnati e impegnativi: uno di questi è il controverso Scuola Cattolica, per la regia di Stefano Mordini. Nella pellicola interpreta Rosaria Lopez, la ragazza che la notte tra il 29 e il 30 settembre del 1975 venne uccisa nel cosiddetto massacro del Circeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Dove è stata girata la fiction Storia di una famiglia perbene

Il film è stato vietato ai minori di 18 anni e questa cosa non è andata giù praticamente a nessuno, dal regista agli attori. Anche Federica Torchetti, ormai amatissima dal pubblico italiano, si è lasciata andare a un duro sfogo: “Un ragazzino di 13 anni oggi sta su TikTok, Instagram e Facebook. Su Internet vede di tutto, e mi sembra assurdo che una storia vera, che racconta dei fatti reali, venga censurata”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Storia di una famiglia perbene, realtà o finzione: cosa c’è di vero

Cosa sapere sulla giovane attrice Federica Torchetti

Le sue parole, rilanciate da Rolling Stones, non tolgono comunque nulla alla passione, anche civile, che questa giovane attrice ci ha messo nell’interpretare un ruolo difficile. Nel film, il ruolo principale – quello di Donatella Colasanti, sopravvissuta al massacro del Circeo – è interpretato da Benedetta Porcaroli, con la quale Federica Torchetti ha ammesso di aver trovato un bel feeling.

Ancora poco seguita sul suo profilo Instagram, per la giovane attrice italiana quello di Mordini non è l’unico film importante nelle sale in queste settimane. La giovane attrice, che a inizio 2021 si è laureata in lingue, è infatti anche nel cast di Mondocane, dove ha recitato al fianco di Alessandro Borghi. A scoprirla e farle fare una comparsata, diversi anni fa, è stato Michele Placido.

Quindi tanto teatro, anche produzioni molto importanti, per poi arrivare ai primi ruoli di peso sia al cinema che nella fiction. Infatti, è stata Mariapia in Zero, la serie cult di Netflix, quindi Maria nel film L’ultimo Paradiso, dove ha recitato al fianco di Riccardo Scamarcio. Ha recitato infine in The Italian Recipe, per la regia di Hou Zouxin, in cui interpreta il ruolo di Sara.

The post Federica Torchetti, nuova star del cinema e della fiction: ecco chi è appeared first on Ck12 Giornale.