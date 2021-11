diletta-leotta:-“fidanzata-con-uno-sportivo”,-il-gossip-della-collega

Diletta Leotta, sta girando un nuovo gossip circa la nota conduttrice italiana, sembra che la showgirl non sia mai stata fidanzata con Can Yaman ma bensì con un noto sportivo.

Il volto di DAZN è al centro degli scoop e dei gossip durante questi giorni, infatti la voce giunge da Paola Ferrari, la conduttrice sportiva e collega della showgirl, la quale ha lanciato lo scoop sulla sua rivale “in campo”.

Tramite un’intervista su Rai Radio1 nella trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, la conduttrice Paola Ferrari si è espressa sul volto di DAZN, parlando anche sulle decisioni prese dal noto servizio di streaming.

Paola Ferrari ha sottolineato il look molto accattivante della conduttrice a San Siro, proprio per l’occasione Milan Inter l’ha trovata molto carina e in linea con i suoi gusti.

Mentre per quanto riguarda il gossip, ha dichiarato di sapere qualcosa in più sulla relazione tra la conduttrice di DAZN e Can Yaman, a quanto pare dietro le quinte si vocifera che la conduttrice di DAZN e Can Yaman non siano mai stati insieme.

Queste dichiarazioni hanno lasciato il pubblico radiofonico e soprattutto i presenti senza parole, sembra che la showgirl non sia mai stata con l’attore turco.

Diletta Leotta, “lei ha altri amori che magri non dice” ecco le parole di Paola Ferrari

La conduttrice Rai Paola Ferrari ha dichiarato che il volto di DAZN potrebbe aver avuto altre relazioni amorose che non ha mai rivelato al pubblico, inoltre ha dichiarato di sapere con certezza queste informazioni e di non poter rivelare altro in merito.

Subito dopo la sua dichiarazione, i colleghi della trasmissione hanno chiesto qualche informazione in più sul nuovo fidanzato della conduttrice, il quale sembra essere un modello.

Paola Ferrrari ha dichiarato di essere certa riguardo questa informazione, ha dichiarato che il nuovo compagno della conduttrice DAZN è nel mondo della moda. Sino ad ora non erano state volte delle dichiarazioni circa le relazioni amorose della showgirl da parte di una collega, staremo a vedere se anche in questo caso il volto di DAZN sceglierà di sorvolare, oppure potrà replicare alle voci di corridoio.

