I protagonisti del quiz show di Canale 5, Caduta Libera, Michele Marchesi: che squadra tifa e cosa fa nella vita.

Senza dubbio nella puntata di ieri sera, 9 novembre, ha pagato un po’ di emozione di fronte alla possibilità di vincere 96mila euro. Lui è Michele Marchesi, il campione di queste sere della trasmissione Caduta Libera. Siamo sicuri che a tradirlo sia stata l’emozione, perché ha sbagliato una domanda molto semplice.

O meglio, la domanda poteva essere anche complessa, ma visti gli aiuti di alcune lettere che componevano due parole e l’aiutino immancabile di zio Gerry (“Eppure è famosissimo”) a dare la soluzione, ovvero Napoleone Bonaparte, il concorrente ci poteva arrivare. Anche perché era arrivato anche a risposte molto più complesse.

Così, a causa di due mancate risposte, per lui si è aperta la botola della caduta libera e ha visto svanire la possibilità di incrementare il montepremi, per il momento non molto cospicuo. Il ragazzo ha infatti vinto appena 15mila euro qualche sera fa, ma sicuramente la sua bravura non è passata inosservata.

Michele Marchesi: chi è e cosa fa il campione di Caduta Libera

29enne bergamasco, esattamente di Villongo Sant’Alessandro, Michele Marchesi è un giovane medico specializzando che ha studiato Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Pavia. Da quello che sappiamo attraverso le notizie che ha reso pubbliche su Facebook, il giovane medico lavora presso la Fondazione Mondino – Istituto Neurologico Nazionale IRCCS.

Sempre attraverso Facebook, scopriamo che il giovane medico è un grande tifoso dell’Atalanta e ne ha seguito il miracolo calcistico che ha portato la squadra di Gasperini a giocare per due edizioni consecutive la Champions League, arrivando addirittura seconda in campionato nella stagione appena trascorsa.

In tanti in questi giorni fanno il tifo per lui sui social network: “Quando arrivi a casa, accendi la tv su Canale 5 e vedi Gerry Scotti, poi scopri che il campione è un tuo ex allievo del Collegio Don Bosco di pavia, sei felice e fai il tifo per lui…”, scrive su Facebook un suo ex insegnante.

