Black Friday Amazon, sono già online le prime offerte

Black Friday Amazon, la grande azienda dell’e-commerce ha avviato gli sconti molti prima rispetto alla tradizione

Girando per le città in alcuni casi c’è già aria di Natale con negozi addobbati per l’occasione. Una netta anticipazione dei tempi che può creare addirittura qualche malumore. Sulla stessa linea si muove anche Amazon.

Da tradizione degli Stait Uniti gli sconti del Black Friday, da qualche anno ormai di moda anche in Italia, valdono l’ultimo venerdì di novembre, il giorno successivo alla festa del ringraziamento. Man mano il solo venerdì è diventato tutta la settimana. Già da qualche settimana sul web si vociferava che quest’anno sarebbe cominciato prima e ora c’è l’ufficialità.

Gli sconti sono già in corso da lunedì 8 novembre. Sconti che in alcuni casi sono elevati ed è già corsa per accaparrarsii migliori prodotti a prezzi vantaggiosi. In alcuni casi, infatti, il prezzo cala del 40%. Gli oggetti più ambiti, ovviamente, sono i dispositivi tecnologici, per sé e per i propri cari in vista del Natale.

Black Friday Amazon, tantissime le offerte

Smartphone e tablet sono i padroni dello shopping online di questo mese, di qualsiasi marca, ma ovviamente un occhio di riguardo per i prodotti firmati in casa come la linea di smart speaker Amazon Echo e smart display Amazon Echo Show, senza dimenticare le Smart TV e soundbar.

Basta dare un’occhiata ai cataloghi e paragonare i prezzi con i precedenti. Quest’anno l’e-commerce ha un significato particolare visto che tanto si parla di rilancio dell’economia dopo il periodo più nero della pandemia, anche se in Europa si teme per la quarta ondata.

Con le riaperture degli ultimi mesi grazie ai vaccini il commercio ha ripreso a circolare ma le vendite online, che nel pieno dell’emergenza hanno visto un grande incremento, continuano ad essere una colonna portante per l’intera economia.

