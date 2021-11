belen-e-antonino,-altro-che-crisi:-lei-mette-le-cose-in-chiaro

Le voci di una profonda ed intensa crisi, in corso tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, vengono chiarite da un post Instagram della soubrette argentina. Ecco di cosa si tratta.



Un post comparso sul seguitissimo account Instagram di Belen Rodriguez fa chiarezza sullo stato dei rapporti con Antonino Spinalbese il papà della piccola Luna Marì.

E alla fine dopo tante voci, gossip e speculazioni, alcuni invero odiose, arriva direttamente Belen Rodriguez a chiarire cosa sta succedendo nel rapporto con Antonino Spinalbese. Parliamo dell’hair stylist e fotografo delle dive con cui ha in corso una relazione dall’inizio del 2020.

Relazione nata dopo la separazione da Stefano De Martino, il papà del primo figlio di Belen, Santiago nato nel 2015 e che ha generato la nascita della piccola Luna Marì venuta alla luce lo scorso 12 luglio.

Belen su Instagram chiarisce la situazione con Antonino Spinalbese

Belen, dal suo seguitissimo account Instagram, oltre dieci milioni e duecentomila followers, ha postato un foto cartoonizzata nella quale si vede lei abbracciata ad Antonino.

Netto e chiaro il commento a supporto: “Migliaia e migliaia di anni – scrive Belen sul popolare sociale network – Non basterebbero per dire il minuscolo secondo d’eternità, in cui tu m’hai abbracciato, in cui io t’ho abbracciato”.

Si tratta dei versi immortali del componimento Le Jardin, Il giardino, di Jacques Prévert con cui con l’aggiunta dell’hashtag buondì spiega senza troppe parole e senza troppi retroscena che il rapporto tra lei ed il Papà di Luna Marì è solido e saldo.



Il post, come prevedibile, è diventato subito virale tanto da raccogliere oltre quarantacinquemila like, un numero imprecisato di commenti ed un sentiment che sfiora il 94%, uno dei più alti in assoluto di Belen.

Sicuramente il più alto dell’autunno del 2021 periodo nel quale gli hater si sono scatenati contro la soubrette argentina a causa dei post con cui metteva in risalto la sua condizione fisica post gravidanza.

