amici-21,-celentano-contro-i-suoi-allievi:-“andate-a-casa!”

Ad Amici 21 alcuni ballerini accuserebbe i professori di “meccanismi” che esisterebbero dentro la scuola, ma la maestra Celentano li rimprovera.

Alessandra Celentano non ha gradito lo sfogo fatto durante il daytime in cui Mattia metteva in discussione alcuni “meccanismi” che la scuola di Amici 21 metteva in atto, mentre un altro suo allievo. Ma la maestra ne ha per tutti e si lamenta anche con Guido, un altro dei suoi allievi, che si è interrogato sulla scelta fatta entrando al talent, e ha affermato di non essere più sicuro di essere fatto per la scuola di Amici.

Lo sfogo di Guido è stato accolto anche da altri ballerini dunque Celentano ha deciso di parlare a tutti in fila in palestra. La maestra ha affermato che il programma esista da vent’anni, quindi il concorrente sapeva che stava partecipando ad uno show strutturato in questa maniera, fatto di giudizi, confronti e paragoni.

Quello a cui stava più a cuore alla maestra però era rispondere alle affermazioni fatte da Mattia: “Qui è televisione, qui ci sono questi meccanismi, devono fare questi meccanismi”, ha affermato il ballerino. La maestra quindi molto arrabbiata li ha fatti interrogare sul perchè hanno deciso di partecipare al programma se pensavano fosse tutto finto. “Statevene a casa vostra”, ha affermato con rabbia l’insegnante di Amici, “però vi piace poi quando il pubblico vi osanna e urla il vostro nome”, ha continuato Celentano.

Poi afferma che è stata una mancanza di rispetto le dichiarazioni che hanno fatto, e li ha invitati nuovamente a lasciare il programma se davvero pensano che ci siano questi “meccanismi”. Mattia, il diretto interessato però del rimprovero della maestra, non ha avuto modo di rispondere, ma la Celentano ha affermato che quando lui lo vorrà avrà la possibilità di avere un confronto con il ballerino.

Quindi ha invitato i ballerini a lavorare duro nella scuola, senza pensare a cose di futile importanze, quindi ha invitato i ballerini a essere più maturi e a “parlare quando devono parlare”, afferma Celentano riferendosi a Guido. Al concorrente inoltre gli ricorda la possibilità di poter chiedere alla produzione di riscaldarsi prima dell’esibizione in puntata se ne avesse bisogno.

Ecco lo sfogo della maestra Alessandra Celentano sul profilo Twitter del programma:

La maestra Alessandra Celentano ha qualcosa da dire anche a Mattia e non usa mezzi termini #Amici21 pic.twitter.com/J1dMr4DJyG — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 9, 2021

