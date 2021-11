manila-nazzaro-e-lorenzo-amoruso:-il-dramma-che-ha-sconvolto-la-coppia

Manila Nazzaro riceve dal suo compagno, Lorenzo Amoruso, il conforto per andare avanti nel reality e non pensare al dramma che ha sconvolto la loro relazione.

La concorrente del “GF Vip 2021″ Manila Nazzaro ha ricevuto un video molto emozionante dal suo compagno Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore incoraggia la sua fidanzata a continuare il percorso intrapreso nel reality e allontanare i pensieri negativi del passato. Il calciatore barese infatti si riferisce ad una ferita che ha provocato molto dolore nella coppia ed è stato l’aborto di Manila.

Poi Lorenzo Amoruso continua dicendo che quello spiacevole evento li ha uniti ancora di più e che è importante che lei sia felice e si godi il presente perchè in due sono già una famiglia e “abbiamo tutto per essere felici”, dice l’ex calciatore. Poi il fidanzato di Manila conclude dicendo di esserci sempre per lei, insomma le parole di conforto che la concorrente del GF Vip 2021 aveva bisogno. (CLICCA QUI per sapere gli ultimi aggiornamenti sul GF Vip)

Manila Nazzaro e il dramma del suo aborto

La conduttrice ed Miss Italia 1999 è fidanzata con Lorenzo Amoruso da quattro anni, e ha partecipato con lui al reality “Temptation Island” nel 2020. Proprio Nazzaro ha raccontato in un’intervista rilasciata a Verissimo, del dolore che ha subito perdendo il suo bambino a causa di un aborto. La modella è già madre di due figli Nicolas e Francesco Pio nati dal matrimonio con l’ex centrocampista Francesco Cozza, con il quale si è sposata nel 2005 e separata nel 2017.

Durante un controllo ginecologico Manila ha appreso la notizia che il cuore del bambino non batteva, ma le non si voleva dare per vinta e pensava che ci volesse più tempo. In una seconda visita però il medico accerta che la gravidanza si era interrotta a nove settimane. Quello che racconta la conduttrice è un dolore così profondo da essere metabolizzato in silenzio, ma anche perchè le era stato consigliato di non raccontarlo, “mi sono sentita svuotata”, racconta Manila.

Ma la 44enne ha voluto rompere il silenzio su questo dolore che colpisce molte donne, e che afferma debba essere normalizzato, perchè “può succedere a tutte, non siamo sole”, ha detto la conduttrice.

