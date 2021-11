Lutto nel mondo della musica, è morta Maureen Cleave: la quinta Beatles

Nella notte a cavallo tra l’8 ed il 9 novembre è arrivata la morte della giornalista Maureen Cleave da molti considerata la vera quinta Beatles.

Si devono al suo estro e alla sua fantasia alcuni passi di A Hard Days Night e la nascita di Norvegian Wood. Raccontò dalle colonne dell’Evening Standard la nascita della Beatlemania

Maureen Cleave, giornalista britannica nota per il suo strettissimo rapporto con i componenti dei Beatles, è morta la notte del 9 novembre, all’età di 87 anni, dopo una lunga malattia.

Nel 2015 le era stata diagnostica una grave di Encefalomielite Mialgica (ME) che progressivamente le ha compromesso le funzioni vitali fino all’ultimo e fatale esito.

Ma questa è solo la, triste, fine di una parabola umana ed artistica di primissimo livello. Una parabola iniziata nel 1934 in India, dove Maureen era nata da genitori britannici.

Proseguita in Irlanda dove trascorre l’infanzia, cresciuta ad Oxford dove studia, ed esplosa a Londra, nella Swinging London, quando convince il direttore dell’Evening Standard a passarla dal ruolo di segretaria di redazione a titolare della rubrica musicale Disc Date.

Nasce di fatto dal suo genio e dalla sua penna il giornalismo musicale e si incrocia, nella pienezza dei tempi, con la nascita del fenomeno Beatles a cui dedica i primi ritratti contribuendo di fatto all’esplosione della Beatlemania.

La morte di Maureen Cleave la quinta Beatles

E’ sua, tra le altre, la mitica intervista a John Lennon nella quale l’artista di Liverpool afferma che i Beatles sono più popolari di Gesù. E’ sua la riscrittura di alcuni di versi di A Hard Days Night cosi come è lei la musa ispiratrice del brano Norvegian Wood presente nell’album Roubber Soul del 1965.

Per qualche tempo, il gossip prevalente, ha parlato di una relaziona amorosa con John Lennon. E’ lo stesso Beatle a rivelare l’affaire anche se la Cleave ha sempre smentito sdegnata.

Nel settembre del 1966 Maureen sposa Francis Nichols, il cui lavoro porta la coppia nel 1969 a vivere in Perù. E’ il momento del distacco dai Beatles che però sono già in netta crisi e l’anno dopo, nel 1970, dopo la pubblicazione di Let it Be si scioglieranno.

A fine anni 70 la Cleave tornata nel Regno Unito e prosegue la sua carriera giornalistica, scrivendo tra gli altri per il Daily Telegraph, The Observer e gli altri principali media britannici. In tempo per raccontare, suo malgrado, l’attentato che l’8 dicembre 1980 costò la vita a John Lennon.

