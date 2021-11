Lorenzo Amoruso, chi è Giulia Montanarini: l’ex fidanzata è famosa

Lorenzo Amoruso, ex calciatore barese, è conosciuto anche per le sue apparizioni televisive nei programmi Squadre da incubo (TV8), dove rivestì il ruolo di conduttore, e Celebrity MasterChef Italia e Temptation Island, dove fu concorrente. In più, siamo abbastanza informati sul suo attuale rapporto sentimentale con la showgirl Manila Nazzaro. Ma sapevate con chi è stato fidanzato in passato?

Anni fa, Lorenzo Amoruso è stato legato a Giulia Montanarini. La loro storia è iniziata nel 2003 ed è durata fino al 2009. Poi la crisi. E infatti, nel 2011 la Montanarini si è presentata come tronista nel programma Uomini e Donne, per trovare un nuovo compagno.

Chi è Giulia Montanarini?

Attrice, valletta, showgirl ed ex nuotatrice, Giulia ha lavorato per molti anni nella moda; nel 1994 ha partecipato a Miss Italia e nel ’99 è entrata a far parte del primo gruppo di Letterine di Passaparola… Da lì in poi ha partecipato a molti programmi come valletta o ballerina. L’abbiamo vista in Ciao Darwin, poi in Beato tra le donne, a Carramba che fortuna e Marameo.

Dopo aver sperimentato il ruolo da soubrette in teatro nel Bagaglino, ha cominciato a lavorare come attrice. Nel 2002 ha preso parte al film Per finta e per Amore di Marco Mattolini con Remo Girone.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Lorenzo Amoruso, sorpresa alla compagna Manila Nazzaro? Ecco l’indizio

Nel 2003 ha lavorato a Il paradiso all’improvviso, di Leonardo Pieraccioni, e a Natale in India, per la regia di Neri Parenti con Massimo Boldi e Christian De Sica. Proprio in quella fortunata stagione della sua vita si è legata a Lorenzo, l’attuale compagno di Manila Nazzaro.

Nella primavera del 2005 Giulia è tornata in tv, per partecipare alla seconda edizione del reality show La fattoria, in onda su Canale 5. Nel 2008 ha anche posato per un calendario sexy. E questo dovrebbe essere il periodo in cui è finita la storia con Amoruso.

Altre notizie sulla ex di Lorenzo Amoruso

Lasciato Amoruso, Giulia ha partecipato al reality pomeridiano di Canale 5 Uomini e donne sia nell’edizione primaverile che in quella autunnale. In quello show, la Montanarini ha conosciuto Alessio Lo Passo, con il quale si è fidanzata. Quel rapporto, però, è durato solo qualche mese.

Oggi Giulia Montanarini fa coppia col medico romano Gianmaria, con il quale ha avuto, dopo cinque anni d’amore la piccola Alice. Si dichiara mamma premurosa e non sembra più tentata dalle luci della ribalta. Vuole dedicarsi alla famiglia. Tutte queste notizie possiamo coglierle dai suoi social.

Eppure, fra i meglio informati, c’è chi sostiene che fra lei e l’ex Amoruso ci sia stato un grande amore. I due volevano sposarsi e avere un insieme un bambino. Ma è andata com’è andata, e ora Giulia è felice altrimenti…

The post Lorenzo Amoruso, chi è Giulia Montanarini: l’ex fidanzata è famosa appeared first on Ck12 Giornale.