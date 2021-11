Andrea Ottogalli : l Rapporto economico della Russia analizzata dalla Banca mondiale in una recente analisi

Sviluppi economici

Il COVID-19 ha invertito i guadagni faticosamente guadagnati nella riduzione della povertà nel mondo, con la pandemia che dovrebbe spingere oltre 100 milioni di persone nella povertà estrema entro la fine del 2021. Il COVID-19 sta avendo effetti cicatrici a lungo termine sulla crescita della produttività e sul potenziale produzione, poiché l’erosione della fiducia delle imprese indebolisce ulteriormente gli investimenti e l’accumulazione di capitale umano rallenta a causa del deterioramento della salute, della chiusura prolungata delle scuole e della disoccupazione prolungata.

Quasi tutti i prezzi delle materie prime sono aumentati nel primo trimestre del 2021, continuando il marcato rimbalzo dalla metà del 2020. L’aumento maggiore è stato per le materie prime energetiche, particolarmente importante per le esportazioni di energia della Russia.

L’attività nei due maggiori partner commerciali della Russia, l’area dell’euro e la Cina, mostra percorsi divergenti. L’attività dell’area dell’euro rimane vulnerabile alle recrudescenze del COVID-19, mentre la Cina, il secondo partner commerciale della Russia, continua a registrare una ripresa ciclica.

Il PIL russo è diminuito del 3,0 percento nel 2020 rispetto alle contrazioni del 3,8 percento nell’economia mondiale, del 5,4 percento nelle economie avanzate e del 4,8 percento nei paesi emergenti esportatori di materie prime. Diversi fattori hanno aiutato la Russia a ottenere risultati relativamente migliori: negli ultimi anni, la Russia ha intrapreso importanti sforzi di stabilizzazione macro-fiscale, con conseguente miglioramento della posizione di bilancio. Un massiccio risanamento del settore bancario, insieme a una regolamentazione e una supervisione rafforzate, capitali rafforzati e riserve di liquidità.

I risultati fiscali della Russia sono peggiorati nel 2020, ma sono migliorati nel primo trimestre del 2021.

Finora il settore bancario russo è stato resiliente, ma restano da vedere gli impatti a medio termine. La crescita del credito è stata sostenuta da una lenta ripresa economica e da programmi di sostegno al credito pubblico.

L’occupazione in Russia è ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia, tuttavia il mercato del lavoro ha iniziato a mostrare alcuni segnali di miglioramento entro la fine del 2020.

I salari reali medi della Russia sono aumentati dell’1,7% tra il 2019 e il 2020, ma hanno mascherato importanti differenze tra le attività economiche: i settori che hanno subito le maggiori perdite di occupazione hanno avuto anche le maggiori perdite di salari reali. I salari reali sono aumentati in agricoltura, telecomunicazioni e servizi sanitari, ma sono diminuiti nei servizi di ospitalità, edilizia, cultura/sport/attività ricreative e commercio.

Gli aumenti dei salari reali non compensano il calo del reddito disponibile pro-capite, che negli ultimi tre trimestri del 2020 è stato inferiore rispettivamente del 7,9%, 5,3% e 1,7% rispetto agli stessi periodi dell’anno precedente.

Sebbene la crisi del Covid-19 continui a influenzare in varia misura gli indicatori economici delle regioni russe, la maggior parte delle regioni è stata colpita da una crescita negativa della produzione industriale e del commercio al dettaglio nel 2020. La situazione del debito nelle regioni è peggiorata: la crisi ha portato a un bilancio deficit in 57 regioni (rispetto alle 34 del 2019).

Prospettive economiche

Si prevede che la crescita del PIL globale riprenderà al 4% nel 2021 e scenderà al 3,8% nel 2022. Tuttavia, la pandemia di COVID-19 continua a interrompere l’attività in tutto il mondo, creando ampia incertezza sulle proiezioni del PIL.

La crescita di base del PIL russo è prevista al 3,2 percento nel 2021, seguita rispettivamente dal 3,2 e dal 2,3 percento nel 2022 e nel 2023. Questo scenario di base presuppone un graduale declino dei nuovi casi di COVID-19. Si prevede che la ripresa economica globale, l’aumento dei prezzi del petrolio e le condizioni monetarie interne deboli nel 2021 sosterranno una ripresa guidata dai consumi delle famiglie e dagli investimenti pubblici.

Le prospettive economiche a lungo termine della Russia dipenderanno dall’aumento della crescita potenziale attraverso la promozione della diversificazione economica, la parità di condizioni per il settore privato, il miglioramento della governance delle imprese statali (SOE) per rendere le SOE esistenti più efficienti e competitive e una migliore integrazione nel mondo catene del valore. Una transizione verde potrebbe rappresentare sfide significative per l’economia russa a meno che il governo non intraprenda misure preventive verso la decarbonizzazione.

Focus speciale: dimezzare la povertà attraverso reti di sicurezza sociale efficaci in termini di costi

La Russia ha dichiarato l’obiettivo nazionale di dimezzare la povertà al 6,6% entro il 2030. Tuttavia, anche negli scenari di crescita del PIL più generosi, sarà difficile da raggiungere in assenza di un migliore targeting delle persone povere e vulnerabili. Sebbene il sistema di reti di sicurezza sociale della Russia svolga un ruolo importante nella riduzione della povertà, lo fa a un costo elevato: il paese spende oltre il 3% del PIL o 30 miliardi di dollari in programmi di assistenza sociale. Questo livello è il doppio della spesa globale per l’assistenza sociale pari all’1,5% del PIL e supera la spesa in Europa e nella regione dell’Asia centrale.

Un programma nazionale mirato che fornisca assistenza finanziaria alle persone che non rientrano nella soglia di povertà potrebbe essere uno strumento potente per raggiungere gli obiettivi di riduzione della povertà in modo economicamente vantaggioso. L’attuazione del programma GMI costerebbe circa quattro volte meno che se la Russia ampliasse il suo attuale sistema di ammortizzatori sociali. Tuttavia, questa stima dipende in modo cruciale dalle ipotesi fatte, come nessuna perdita; nessuna risposta comportamentale; e costi amministrativi ragionevoli. Saranno necessari molti passaggi aggiuntivi, come la necessità di unificare gli standard e sviluppare sistemi chiave a livello nazionale, nonché rafforzare varie caratteristiche del programma.