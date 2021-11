amazon,-dipendente-della-multinazionale-morto-nel-centro-di-smistamento

Un lavoratore di Amazon è morto nel più grande centro di distribuzione dell’azienda nel Regno Unito.

Un lavoratore di Amazon è morto nel più grande centro di distribuzione britannico dell’azienda nell’Essex. I soccorsi sono stati chiamati nel momento del malore, erano circa le 8:10 di domenica, ma l’uomo è morto sul posto.

Il dipendente Amazon era arrivato in anticipo in magazzino e non aveva ancora iniziato il suo turno. La polizia dell’Essex ha affermato che la morte non sospetta e che l’uomo sarebbe morte per cause naturali e non correlate al suo lavoro. Un portavoce di Amazon ha dichiarato: “Siamo profondamente rattristati da questo tragico evento. La loro famiglia e i loro cari sono nei nostri pensieri e stiamo supportando loro e i nostri dipendenti in questo momento difficile.

Il centro di distribuzione dei prodotti Amazon situato a Tilbury impiega 4.000 persone e ha un’area di più di 6 chilometri quadrati. Funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma in quel momento non era operativo a causa della manutenzione. A parlare è anche una portavoce del servizio di ambulanza dell’Essex che ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto una chiamata alle 8:10 di ieri con segnalazioni di una persona che non stava bene a Winchelsea Road, Tilbury”, afferma la testimonianza, “ma purtroppo la persona è morta sul posto”. (CLICCA QUI per avere gli ultimi aggiornamenti Twitter dell’azienda Amazon)

