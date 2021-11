“alex-belli-ha-perso-il-rispetto”,-il-duro-attacco,-ma-delia-duran-lo-difende

La caliente Delia Duran è apparsa di nuovo a Pomeriggio 5 per difendere il marito Alex Belli, ma in studio si sono levate critiche assai aspre nei confronti del concorrente del GF Vip…

Ci risiamo. Barbara D’Urso è tornata a occuparsi di Grande Fratello Vip, pare su esplicita imposizione di Mediaset. E così la D’Urso è partita subito in quarta ospitando la venezuelana Delia Duran…

Delia a Pomeriggio 5: torna il commento al GF Vip

Il reality show tira più della cronaca. E così, per rianimare gli ascolti, Mediaset ha chiesto a Barbara D’Urso di tornare a parlare di Grande Fratello. Queste almeno le voci di corridoio. Barbara, neanche a dirlo, da bravo generale ha obbedito e ha schierato l’artiglieria pesante. Perciò ieri a Pomeriggio 5 è stata convocata la moglie di Alex Belli per commentare i tanti, troppi atteggiamenti fraintendibili assunti dal concorrente della casa nei confronti di Soleil Sorge.

Sottotraccia sociologica del dibattito: come fa una moglie a sopportare un uomo che si comporta così in diretta nazionale? Perché non c’è stata ribellione da parte della Duran?

La versione di Delia

Delia ha ribadito che si fida del marito e di aver accettato le sue scuse. Se si è comportato in un certo modo, cioè, se ha fatto il cascamorto con Soleil, è stato solo per gioco. Così l’attore si è infatti discolpato con la moglie durante il confronto in casa della settima scorsa.

Sempre in virtù di un rapporto speciale, privo di ogni ombra di gelosia, si è forse permesso un po’ troppe libertà, ma senza malizia alcuna… E, ovviamente, per amore di Delia, il bell’Alex ha già deciso di prendere le distanze da Soleil.

Delia, insomma, crede al marito. Se c’è qualcuno da criticare, secondo lei, è solo Soleil Sorge. E questa è la linea che intende mantenere: opporsi alla nemica rovinafamiglie.

Il commento dello studio

In studio, nel programma di Barbara, però hanno fatto notare a Delia che il maritino non dovrebbe passarla liscia così. Lei avrebbe dovuto bacchettarlo. Non doveva prendersela solo con Soleil…

Tuttavia Delia Duran ha continuato a difendere a spada tratta suo marito Alex. Jo Squillo, in collegamento, è intervenuta con la giusta durezza. Ha raccontato di un tradimento nel gioco da

parte dell’attore e poi lo ha stigmatizzato come persona poco onesta.

“Diverse volte ho parlato con Alex, affrontandolo sulla questione di Delia che poteva star male”, ha detto la Squillo, riferendosi agli atteggiamenti da provolone di Belli con Soleil. “Lui ha capito delle cose”, ha continuato la Squillo, “ma evidentemente va dritto per la sua strada recitando il suo ruolo… Ha perso la faccia, anche con te, Delia. Ha perso il rispetto!”

