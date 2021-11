too-large,-vanessa-cross-prima-e-dopo-il-reality-show-di-real-time

Too Large è un reality in onda su Real Time e Discovery+. Il chirurgo bariatrico dottor Procter prende in cura obesi gravi per salvarli da una brutta fine… Fra questi pazienti, c’è stata anche Vanessa Cross. Curiosi di scoprire la sua trasformazione?

In Too Large, reality show focalizzato sulla cura all’obesità, conosciamo persone gravemente sovrappeso che vogliono raddrizzare le proprie vite, sconfiggendo fame e ansia. Lunedì 8 novembre 2021, su Real Time, è andato in onda il primo episodio della prima stagione del programma, e abbiamo così conosciuto Vanessa Cross e la sua amica Meghan Crumpler. Due obese innamorate del cibo e restie a ogni tipo di dieta.

Fra le due, Vanessa Cross è sembrata la più ostinata. Non voleva dimagrire, pur avendo superato i duecento chili. Non voleva neppure seguire i consigli del dottor Procter… Meghan, a fine puntata, ha dimostrato dei progressi notevoli, e invece Vanessa è sembrata ferma al punto di partenza, o quasi.

Com’è diventata Vanessa Cross?

Il dottor Procter aveva chiesto a Vanessa di dimagrire almeno una quarantina di chili per potersi sottoporre all’intervento. Ma Vanessa non ce l’ha fatta. Nonostante le pressioni del medico, la Cross non aveva perso che pochi etti, mentre la sua amica Meghan è scesa più di settanta chili.

Ora però qualcosa è cambiato… La protagonista di Too Large ha dichiarato di essersi impegnata con la dieta e di aver perso una ventina di chili. Purtroppo, però, dopo dei problemi di salute (le è stato diagnosticato un cancro della pelle), la Cross è caduta in depressione.

A quanto pare il cancro è stato sconfitto. E di conseguenza Vanessa ha ripreso la sua dieta. Spera di potersi operare per risolvere la sua obesità al più presto possibile. Per sopravvivere e star vicina a suo figlio.

Il futuro della protagonista di Too Large

Stando alle ultimi informazioni disponibili, la Cross si muove meglio e riesce a vivere più serena. Il suo peso è ancora enorme, e i suoi problemi di salute non sono risolti. Eppure qualcosa si è smosso in lei.

Magari, anche se lentamente, la cara Vanessa riuscirà a trovare la strada per guarire dall’obesità. La donna vuole godersi il figlio e i nipoti. Vuole vivere!

The post Too Large, Vanessa Cross prima e dopo il reality show di Real Time appeared first on Ck12 Giornale.