La protagonista del reality show Too Large, Meghan Crumpler: il fidanzato Jon e la sua proposta di matrimonio.

Too Large, uno show su persone patologicamente obese, con il Dr. Proctor, chirurgo bariatrico con sede ad Atlanta, famoso per Sorelle al limite, debutta stasera in prima serata su Real Time+. Il reality show è modellato su Vite al Limite, che ha come protagonista il Dr. Nowzaradan di Houston.

Inoltre ha un po’ del bagliore e della positività di Sorelle al Limite, altro spin off di Vite al Limite. Durante il reality show, Meghan cerca di convincere la sua amica di sempre Vannessa a farsi operare anche lei, ma l’amica ha una serie di ostacoli che le impediscono di raggiungere i suoi obiettivi.

Nel primo episodio, vediamo Meghan Crumpler, residente in Georgia, che pesa circa 220 chili, ha bisogno di una bombola di ossigeno per respirare e ha deciso che è ora di dare una svolta alla sua vita. Cerca l’aiuto del Dr. Proctor, appassionato di chirurgia bariatrica e che pratica da 14 anni.

Cosa sapere su Jon, il fidanzato di Meghan Crumpler di Too Large

Meghan deve usare una macchina per l’ossigeno per respirare. La chiama “palla al piede” e vuole disperatamente non sentirsi più fisicamente incatenato ad esso. Ha anche fibromialgia, artrite, ipertensione e diabete. Ha anche problemi con il controllo della vescica. Forse la più grande motivazione per Meghan a fare cambiamenti così drastici nella sua vita e raggiungere i suoi obiettivi è stata la morte di suo padre un mese prima che iniziassero le riprese.

È morto per insufficienza renale ed era il suo ultimo desiderio che lei guarisse e vivesse una vita piena. Questo è stato un enorme catalizzatore per il cambiamento nella sua vita. Dopo aver incontrato il dottor Prcotor e il suo team di specialisti, tra cui un dietologo, Meghan si è immediatamente attenuta al suo programma alimentare. Ha anche mantenuto la sua routine di esercizi e ha persino costretto il suo ragazzo Jon ad allenarsi con lei.

“Tutto quel saltare, muovermi e ridere insieme mi fa sentire meraviglioso”, dice Jon a proposito dei loro esercizi. i sono conosciuti 10 anni fa online quando viveva in California. All’inizio, Meghan aveva paura di mostrargli com’era veramente. Ex modella fetish, alla fine si mostra a Jon, che vuole conoscerla: non solo, lui le ha fatto una proposta di matrimonio prima del reality show. “Passerò il resto della mia vita con qualcuno che amo”, sono le parole di Jon.

