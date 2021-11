Al via il reality show Too Large, Meghan Crumpler: che fine ha fatto dopo il programma in onda in Italia su Real Time.

Parte oggi su Real Time un nuovo reality show per patologicamente obesi, una sorta di spin off del più celebre Vite al Limite: Too Large. Protagonista del reality è Meghan Crumpler, la quale è apparsa su Too Large con la sua migliore amica, Vanessa Cross. Le due sono amiche intime fin dalle medie e, ora, stanno cercando di perdere peso insieme.

La donna, nel momento in cui entrò a far parte del programma, pesava oltre 220 chili e, sebbene fosse in grado di muoversi, aveva bisogno di una bombola di ossigeno per respirare. La 42enne sta cercando di liberarsi dalla bombola di ossigeno ma deve ottenere un obiettivo di perdita di peso da una ventina di chili. Ma cosa è successo alla donna?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Destinee Lashaee di Vite al limite: “Mi spingevano al suicidio”

In un trailer teaser, si può vedere Meghan partecipare ad allenamenti a casa per perdere abbastanza peso da sottoporsi a un intervento chirurgico con il dottor Procter. A causa della sua limitazione del peso, gli esercizi sono stati modificati e funzionano principalmente da una posizione statica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Destinee Lashaee, star di Vite al Limite: incredibile trasformazione

Il cambiamento di Meghan Crumpler di Too Large

Rispetto alle 600 libbre, ovvero quasi tre quintali, di peso minimo dei partecipanti a Vite al Limite, è chiaro che la donna si pone per fortuna obiettivi diversi e più alla sua portata. Sebbene Meghan fosse leggermente preoccupata di non essere in grado di ottenere una perdita di peso sufficiente per un intervento chirurgico, sembra che stia andando abbastanza bene.

Sul suo profilo Instagram, peraltro, possiamo seguire i suoi cambiamenti che sono davvero molto importanti e soprattutto hanno una certa regolarità. Meghan Crumpler infatti pubblica regolarmente selfie e immagini promozionali per Too Large, insieme ad altre foto che descrivono il suo privato.

Peraltro, sembra che la donna da molti anni abbia al suo fianco una persona che le vuole bene. Meghan ha incontrato il suo attuale partner circa 10 anni fa, a seguito di un matrimonio finito malissimo. La sta aiutando il dottor Procter, che è noto come il chirurgo bariatrico di Sorelle al Limite.

The post Too Large, Meghan Crumpler: che fine ha fatto dopo il programma appeared first on Ck12 Giornale.