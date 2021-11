Protagonista assoluto come chirurgo dei reality show Too Large e Sorelle al Limite: chi è il chirurgo Charles Procter jr.

La prima stagione della serie Sorelle al limite, spin off di Vite al Limite che va in onda su Real Time, ha avuto un grande successo e in queste ore viene mandata in onda anche la prima stagione di un programma simile, ovvero Too Large, dove protagoniste sono due amiche del cuore.

In entrambi i casi, il chirurgo bariatrico che si è occupato delle loro storie è il dottor Charles Procter jr, il quale è diventato una vera e propria star sui social network, dove ha un seguito di migliaia di utenti sul suo profilo Instagram. Di recente, ha postato una foto in cui spiega di aver fatto nello stesso giorno il vaccino antinfluenzale e il richiamo del vaccino contro il Covid.

Rinomato come uno dei migliori chirurghi bariatrici della nazione, il Dr. Procter è un esperto in tecniche minimamente invasive e pratiche di chirurgia robotica. Nel 2008, è diventato il primo chirurgo in Georgia ad eseguire una colecistectomia robotica. In seguito ha eseguito le prime procedure bariatriche completamente robotizzate.

Chi è Charles Procter jr, protagonista di Sorelle al Limite e del nuovo Too Large

Il Dr. Procter ha oltre un decennio di esperienza in chirurgia bariatrica e chirurgia generale ed è il membro fondatore della famiglia Beltline Health che ha avviato lo studio nel 2016. Incredibile a dirsi: non voleva fare questo lavoro. Figlio di un importante chirurgo bariatrico, il dottor Procter, non aveva mai avuto intenzione di entrare in medicina e non era interessato in particolare alla chirurgia.

Le lunghe ore di lavoro di suo padre furono un deterrente precoce rispetto alla possibile di diventare appunto un chirurgo bariatrico. Non solo: fu anche affascinato dal panorama politico e culturale della Russia e visse a Mosca per un breve periodo. Nonostante i suoi altri interessi, la passione per la medicina crebbe lentamente e si iscrisse a un programma pre-medico presso l’Università della Georgia nel 1995.

Il Dr. Procter ha iniziato a praticare nel 2007. Fin dai suoi primi giorni, l’innovazione è stata in prima linea nelle sue aspirazioni. Il suo successo nella chirurgia robotica lo ha reso un nome di fiducia nelle procedure bariatriche, offrendo una migliore accuratezza e recupero per i suoi pazienti. Grazie alla sua fama, TLC lo sceglie come chirurgo bariatrico prima per Sorelle al Limite, quindi per il successivo Too Large.

