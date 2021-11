Salvini e Ghali hanno visto Milan-Inter insieme nella Tribuna d’onore di San Siro: il rapper ha attaccato il politico

Una sfida nella sfida, un incontro mentre era in corso un altro molto sentito a Milano, il derby tra le Milan ed Inter.

Ieri sera a San Siro è andato in scena la stracittadina valida per il campionato di Serie A (1-1 il risultato finale) ma in Tribuna d’onore le telecamere degli smartphone hanno ripreso quanto avvenuto tra il rapper Ghali e il leader della Lega Matteo Salvini.

Probabilmente la rivalità calcistica c’entra poco o comuque sarà stata solo l’occasione per tirare fuori i cattivi rapporti che ci sono tra i due. È infatti risaputo che non si amino particolarmente e che il rapper in una sua canzone l’ha chiamato fascista.

I video dello scontro verbale circola in rete: si vede Ghali invieire contro il politico dopo il pari del Milan, la squadra di Salvini. Forse qualche parola di troppo che non è andata giù? Fatto sta che cosa dica Ghali non si sente nell’audio né è possibile capirlo dal labiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il capo della “Bestia” social di Salvini rischia il carcere: Luca Morisi indagato per droga

Scontro Salvini-Ghali: cosa si sono detti?

“Alla partita del Milan ero in tribuna con gente. C’era un politico fascista che annusava l’ambiente”, questa la rima della canzone di due anni fa e proprio a San Siro si sono ritrovati.

Nel mentre, Ghali vs Salvini in tribuna. pic.twitter.com/KLNRPg4gdX — Alessandro (@90ordnasselA) November 8, 2021

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan-Inter 1-1, ritmo alto e poche reti: tabellino e highlights

Precedenti dunque c’erano ma resta ora da capire cosa abbia scatenato la furia del rapper nei confronti di Salvini che resta seduto e sorridente mentre Ghani inveisce nei suoi confronti, fermato da conoscenti e addetti alla sicurezza dello stadio.

The post Salvini-Ghali, scontro durante il derby di Milano – VIDEO appeared first on Ck12 Giornale.