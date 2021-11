Oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 25 al 31 ottobre) per tutti i segni

ARIETE – Cinque stelle per l’Ariete. Venere è finalmente dalla tua parte e porterà con sé la voglia di amare. I giovani vivranno delle storie molto veloci, ma il periodo resta intrigante e affascinante. Occhio, però, a chi vi vuole far perdere tempo: sei un po’ testardo e a volte ti fissi su cose che non hanno senso. Sul lavoro, alcuni risultati non sono quelli che immaginavi e se sei senza soldi non è colpa tua. Attenzione ai debiti!

TORO – Tre stelle per il Toro. Settembre in amore è stato un mese difficile, molte storie sono giunte al capolinea e hai dovuto fare i conti con qualche disagio. Questa, però, sarà una settimana positiva in amore: occhio solo alle relazioni con i nati sotto il segno dell’Acquario e del Leone. I nuovi amori sono più fisici, hai molta più attrazione, ma bisogna che anche la mente faccia la sua parte. Sul lavoro, non ti senti soddisfatto: stai facendo qualcosa che non pensi stia mettendo in risalto le tue capacità. Cerca di mantenere la calma e tutto si risolverà, tempo al tempo!

GEMELLI – Quattro stelle per i Gemelli. La Venere è in opposizione ed è meglio mantenere la calma, usare la prudenza soprattutto nelle storie nate da poco. Non ti sta bene nulla, pretendi troppo e molti di voi, dopo una separazione, vogliono lasciarsi andare alle emozioni sì, ma vivendo alla giornata. Sei troppo polemico e pensieroso, rilassati. Sul lavoro, non cercare di risolvere i problemi tutti insieme: bisogna avere pazienza, Giove è dalla tua parte e aiuterà chi si vuole mettere in gioco. Meglio di così?

CANCRO – Cinque stelle per il segno del Cancro. In amore chi è single dovrebbe guardarsi attorno perché gli incontri di questo periodo promettono bene, sono favoriti. Il momento è speciale, le emozioni ci sono, ma se non sei interessato a nessuno è perché forse stai pensando ancora al passato e ai brutti ricordi. Basta, devi andare avanti! Sul lavoro, le giornate saranno di recupero: ora puoi anche fare delle scelte in vista del futuro, soprattutto perché i mesi di gennaio e febbraio del 2022 saranno fondamentali per te. Se ti fanno delle proposte accettale o prenditi il tempo con serenità per valutarle!

LEONE – Tre stelle per il Leone. Situazione astrologica intrigante, ma occhio alle storie che nascono per gioco e che poi diventano importanti. Novità in arrivo in amore, a fine mese potrebbe nascere qualcosa di bello. lasciati andare! Sul lavoro, hai speso soldi e sono previste altre spese per questioni legali, che ti creeranno non poco disagio. Non scordare le bollette da pagare, tutto sommato hai iniziato nuovi progetti che si allontanano da quelli del passato, ma va bene così!

VERGINE – Cinque stelle per il segno della Vergine. La settimana in amore inizia con qualche tensione, c’è qualcosa che non ti quadra alla perfezione e dal punto di vista fisico non sei in ottima forma. Chi vuole vivere nuovi sentimenti, però, deve lasciarsi andare: cerca di scegliere bene, soprattutto persone con cui puoi ragionare e avere scontri verbali (e costruttivi). Sul lavoro, rallentamento in vista, potresti annoiarti, non hai grandi stimoli. Cerca di pianificare nuovi progetti anche perché i risultati non mancheranno, datti da fare!

BILANCIA – Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore ora c’è molta più tranquillità e potrebbe anche nascere una bella storia. Non fermarti se qualcuno ricambia il tuo sentimento, Venere è dalla tua parte e ti aiuterà soprattutto nel weekend, che sarà molto passionale. Favoriti anche gli incontri lampo, quelli occasionali. Sul lavoro, non sottovalutare le nuove proposte: il periodo promette bene, Giove e Saturno sono favorevoli. Qualcosa in vista del futuro, qualcosa di positivo, si sta muovendo!

SCORPIONE – Tre stelle per il segno dello Scorpione. Tu non dimentichi i torti, ma ogni tanto bisogna anche lasciar andare, dimenticare le preoccupazioni del passato e i nati sotto il segno dei Pesci e del Capricorno possono aiutarti in questa impresa. Le stelle ti proteggono, se ti piace qualcuno fatti avanti perché magari nel prossimo mese arriverà qualcosa di bello. Sul lavoro, Saturno porterà con sé delle novità, ma prenditi il tempo che serve per riflettere e decidere.

SAGITTARIO – Quattro stelle per il segno del Sagittario. In amore è arrivato il momento di agire, le stelle sono dalla tua parte. Se stai cercando di recuperare una persona, concentrati bene perché potresti anche riuscirsi. Il weekend è interessante, Venere è con te e hai tutta la volontà di metterti in gioco, di superare gli ostacoli. Sul lavoro, c’è chi vuole recuperare il tempo perso: molti di voi si sono dovuti fermare per un problema fisico o altro e ora hanno voglia di ricominciare. Occhio, però, ai contratti!

CAPRICORNO – Quattro stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Venere nel mese di novembre sarà dalla tua parte e ti aiuterà a fare nuove conoscenze. Anche chi ha un passato alle spalle buio, ora può rialzarsi perché l’amore busserà a quella porta. Aumenta il desiderio fisico, sei molto più passionale. Sul lavoro, un’attività ferma da tempo ora può ripartire, ma tutto dipende da te e dalle tue capacità. Arrivano gratificazioni e chi non ha un lavoro può fare affidamento a opportunità da cogliere al volo, anche se sono part time!

ACQUARIO – Quattro stelle per l’Acquario. Venere è dalla tua parte e l’oroscopo per la sfera sentimentale è interessante, potresti anche innamorarti follemente di qualcuno in questi giorni. Hai voglia di metterti in gioco, di lasciarti andare, di far battere di nuovo il cuore. Sul lavoro, sei ottimista anche se hai, come sempre, un atteggiamento critico nei confronti degli altri. Ma sei critico anche con te stesso e dovresti risolvere ora dei problemi legali e burocratici. Attenzione, però, nei prossimi mesi potresti diventare protagonista della tua vita!

PESCI – Quattro stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Hai voglia di dimenticare il passato e hai voglia di rimetterti in gioco, ma occhio alle illusioni e ai colpi di fulmine che si rivelano un fuoco di paglia. Ci sono delle difficoltà da affrontare: non legarti a persone distanti o già impegnate, punta alla serenità. Sul lavoro, se sei giovane e stai cercando qualcosa, proponiti, fai tutte le richieste, ma non aspettarti risposte immediate. Il periodo buono parte da novembre e finisce a febbraio: approfitta di questi mesi, ma cerca di essere sempre ottimista, entusiasta ed energico!

