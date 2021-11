Oroscopo di Branko della settimana (dal 24 al 31 ottobre) per tutti i segni

ARIETE – Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà decisamente bene! Lunedì molti Ariete saranno innamorati, avranno il batticuore. Mercoledì, però, dovrai fare i conti con repentini sbalzi di umore, provocati dalla Luna contraria. Venerdì si preannuncia un’ottima giornata nel lavoro: sarai molto convincente.

TORO – La settimana inizierà in modo molto fruttuoso. Lunedì le stelle favoriranno le compravendite, le trattative. Fai attenzione, però, a possibili cavilli burocratici! Mercoledì servirà molta prudenza in amore per gestire dei sospetti pericolosi. Venerdì dovrai avere calma e sangue freddo, sforzati di razionalizzare e non agire d’impulso.

GEMELLI – Lunedì saprai essere molto convincete nel lavoro, mentre martedì le stelle aiuteranno chi starà pensando di investire una somma di denaro. Sfrutta la benevolenza di Giove e Mercurio! Domenica sarà la giornata ideale per recuperare l’energia consumata nei giorni passati.

CANCRO – Come ti invita a fare l’oroscopo di Branko lunedì dovrai usare la massima cautela e, se necessario, fare un piccolo controllo medico. Riguardati! Mercoledì l’amore tornerà in auge e tu ti sentirai di nuovo molto amato. Venerdì le stelle daranno un grande aiuto negli affari: potrai portare a buon fine una trattativa importante.

LEONE – Lunedì scoprirai di avere amici importanti, disposti a tendere una mano se sarai in difficoltà. Mercoledì dovrai guardarti intorno: forse una persona che credevi tua amica ti volterà le spalle. Fai molta attenzione! Da sabato Marte diventerà dissonante: dovrai fare i conti con qualche possibile calo fisico o con dei momenti di nervosismo in più.

VERGINE – Lunedì dovrai rimboccarti le maniche e affrontare alcune nuove complicazioni nel lavoro. Per fortuna, martedì scoprirai di avere le spalle coperte. Potrai contare su una valida rete di protezione che hai costruito nel tempo e con molto sforzo. Domenica potresti trovarti con alcune carte importanti tra le mani da firmare.

BILANCIA – Secondo le previsioni astrologiche di Branko la tua settimana comincerà alla grande. Lunedì preparati a ricevere dei riconoscimenti importanti nel lavoro. Martedì, però, dovrai affrontare un rivale piuttosto agguerrito. Avrai tutte le carte in regola per vincerlo! Infine, la tua domenica sarà un po’ malinconica. Cederai alla tentazione di ricordare il passato, di provare una certa nostalgia.

SCORPIONE – Martedì prossimo potrebbe spuntare l’opportunità di seguire un master all’estero, di un progetto interessante oltre i confini nazionali. Non fartelo sfuggire! Giovedì sarà una giornata piuttosto complicata: dovresti riguardarti e forse fare un piccolo check-up medico. Il weekend si prospetta davvero interessante: sabato il tuo Marte entrerà nel segno e ti regalerà più energia e forza fisica.

SAGITTARIO – La tua settimana comincerà con qualche piccola complicazione. Lunedì infatti un ex potrebbe piombare nella tua vita: sforzati di non arrabbiarti! Mercoledì, in compenso, sarà la giornata buona per occuparsi di questioni economiche, chiedere quel finanziamento a cui stai pensando da tempo. Domenica dovresti rallentare i tuoi ritmi e riposare un po’ di più.

CAPRICORNO – Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera positiva. Lunedì, se ci saranno richieste da fare ai tuoi capi, potrai muoverti! Mercoledì un ex potrebbe avere alcune pretese nei tuoi confronti: cerca di mantenere la calma! Giovedì qualcuno sarà impegnato in un duro braccio di ferro.

ACQUARIO – Lunedì dovresti raccogliere tutto il tuo coraggio e l’energia necessario per fare un salto in avanti nella tua vita. Giovedì servirà particolare prudenza, perché potrebbe nascere una profonda tensione con i soci. La settimana si concluderà con una domenica piuttosto faticosa, a discutere di spartizioni di denaro, di divisioni.

PESCI – Lunedì rischierai di cedere a una tentazione d’amore, mentre martedì ti domanderai se l’altro è più dolce o sexy. Venerdì sarà una giornata importante per il lavoro. Dovrai mettere da parte i sentimenti e occuparti di questioni pratiche. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego, dovrebbe inviare il curriculum!

