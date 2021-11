Oroscopo di Branko 9 novembre: martedì di cambiamenti… attenti

Ariete – Si faranno dei passi avanti oggi, ma otterrete il meritato riposo! Avrete ancora abbastanza energia per arrabbiarvi, e questo è un buon segno, ma non lasciatevi invadere dallo stress

Toro – I primi segni di successo che otterrete oggi vi danno impulso! Non cercate di accelerare, però! Siete in ottima forma per tutto il giorno, nonostante la mancanza di sonno che si sta accumulando. Essere stanchi non è una debolezza.

Gemelli – Siete pronti a fare la pace con alcune persone. Sarete in buona compagnia per la vostra realizzazione. Fate attenzione prima di immergervi in attività fisiche. Rischiate di farvi male senza volerlo.

Cancro – La luna vi offre momenti indimenticabili con le persone che vi sono vicine. La felicità è a portata di mano. Vi sentite stanchi a fine giornata, sarebbe una buona idea concedervi una pausa e un po’ d’aria fresca.

Leone – Avrete l’istinto di formulare commenti cinici, ma senza l’intenzione di ferire. Siete in sintonia con l’ambiente circostante, senza ostacoli in vista, perché sarete più equilibrati, il che vi dà forza.

Vergine – Non avrete problemi a sostenere il vostro punto di vista… Non esagerate però. Siate diplomatici. La vostra attività cerebrale in effervescenza potrebbe portarvi a esagerare fisicamente.

Bilancia – Grazie all’atmosfera calma di oggi, la giornata sarà prospera per le discussioni serie. Concentratevi su ciò che conta davvero. Evitate accesi dibattiti che vi drenano energia. Si può fare, non abbiate paura, basta pensare alle cose con calma.

Scorpione – La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Sagittario – L’intervento di un vostro caro vi aiuterà a finalizzare un progetto in corso che si rivela essere pesante. Raggiungerete il migliore della vostra forma buttando alle spalle il passato, bisogna superarvi.

Capricorno – Sarete in grado di contare sulla vostra armonia per risolvere i vostri rapporti con gli amici. Oggi è un giorno per le distorsioni di tutti i tipi, quindi attenzione ai vostri movimenti.

Acquario – Oggi inizierete casualmente a pensare a qualcosa del vostro passato. Ciò vi permetterà di sviluppare le vostre idee, non fermatevi ai potenziali errori che avete commesso… Alla fine della giornata avrete davvero bisogno di rilassarvi.

Pesci – La vostra franchezza sarà il modo migliore per trattare con persone gelose. Mostrate i denti… con un sorriso! Sarete al top della forma vi lasciate il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

