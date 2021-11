Oroscopo di Branko 25 ottobre: lunedì segna un nuovo inizio per molti di voi

Ariete – Oggi avete bisogno di aumentare i vostri sforzi per imporvi: la vostra calma vi aiuterà. Siete a vostro agio con voi stessi e in sintonia con il vostro corpo… Questa è la direzione giusta.

Toro – Ci sarà una tendenza ad analizzare a fondo il vostro ego interiore, e questo vi permetterà di incanalare la vostra energia in modo costruttivo. Altresì questo vi toglierà energia fisica.

Gemelli – Oggi i cambiamenti relazionali saranno un bene per il vostro benessere interiore: l’amicizia si rafforza. È necessario fare qualche esercizio, far lavorare articolazioni e muscoli!

Cancro – Prendetevi tempo per risolvere i problemi che sorgono in profondità. È tempo di buttarvi, siete in buona forma psicologica e vi sentite abbastanza eccitati.

Leone – La profondità delle vostre convinzioni sarà convincente e potrete esprimervi senza falsa modestia, il messaggio arriverà a destinazione. Badate al vostro sistema digestivo e date un’occhiata alla vostra alimentazione.

Vergine – Bisognerà riflettere a fondo prima di lanciarvi: fate uno sforzo, allontanatevi dal mondo per arrivarci! Il vostro attuale ritmo vi incita anche a strafare, pensate a rilassarvi totalmente quando sarà possibile.

Bilancia – La fortuna sarà con voi nelle azioni che intraprendete oggi – è il momento di prendere in considerazione un investimento finanziario e di riorganizzare il vostro bilancio. Il vostro amore per gli eccessi diminuirà le vostre riserve energetiche.

Scorpione – Saprete, istintivamente e sottilmente, portare dove vorrete le conversazioni con il vostro partner. È il momento di rivelare i vostri piani.

Sagittario – Avete impostato la barra estremamente elevata. Dovreste fare affidamento solo su voi stessi per raggiungere il vostro obiettivo, arriverete alla meta.

Capricorno – La relativa calma oggi è favorevole per una valutazione generale. Concentratevi sull’essenziale: gli obblighi sembrano faticosi…

Acquario – Il vostro stato d’animo vi farà evitare degli ostacoli. Dovrete essere filosofico oggi, e vi porterà fortuna. È necessario prendere tempo per concentrarvi su voi stessi.

Pesci – Usando la vostra immaginazione sarete in grado di trovare un modo per farvi capire, senza dover scombussolare nulla. Vi mantenete risolutamente in forma e le vostre energie sono in equilibrio.

