Oroscopo di Barbanera 24 ottobre: la domenica giusta per sognare…

Ariete (21/3 – 20/4) – Plutone e Marte contrari vanificheranno e butteranno all’aria i vostri progetti, sia professionali che familiari, ponendo qualche ostacolo sulla vostra strada. Causerete un po’ di maretta con i vostri cari, difendendo a dispetto di tutti la posizione di un parente anziano.

Toro (21/4 – 20/5) – Grazie a Urano congiunto e a Plutone in trigono, aprite le porte alla realizzazione degli obiettivi che vi siete posti e che avete messi a punto con sforzo e impegno. Una persona incontrata casualmente saprà creare l’atmosfera giusta per suscitare il vostro interesse.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Con la Luna in trigono a Saturno e Mercurio ma opposta a Venere, agirete con efficienza e concretezza controllando nervosismo e ansia. Sarete bravi a cogliere le esigenze di un collega e a lavorare così senza problemi gomito a gomito.

Cancro (22/6 – 22/7) – Attenzione a Marte avverso che si trova nel segno della Bilancia, promotore di stagionali stati infiammatori fastidiosi come allergie e influenze. Nettuno nei Pesci continua a sussurrarvi nell’orecchio come esprimervi al meglio con chi amate.

Leone (23/7 – 23/8) – La Luna in Gemelli vi sorride, ma visto che Giove e Saturno sono nemici, prendete saggiamente le distanze da situazioni che vi procurano disagio. Con i due pianeti a voi ostili, siate prudenti con i superiori e raddoppiate diplomazia e strategia.

Vergine (24/8 – 22/9) – A causa di Nettuno sfavorevole dai Pesci, sia in amore che nelle finanze sarà bene volare basso, ma in tutta sicurezza. Rischiate qualche abbaglio. Venere contro dal Sagittario potrebbe rendere difficoltosa l’intesa in famiglia, forse per obiettivi diversi.

Bilancia (23/9 – 22/10) -Con la Luna in Gemelli in trigono a Mercurio nel vostro cielo, potrete contare, in decisioni importanti, sull’appoggio di un amico che vi vuole bene. Saturno porterà chiarezza, e vi aiuterà a sviluppare determinazione e tenacia. Risolverete più di una questione.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Supererete l’impasse lavorativa in cui da tempo siete relegati, avvalendovi dell’appoggio o disinteressato di un amico. Concretizzerete un affare importante. Il fiuto e l’acutezza di giudizio vi terranno fuori da situazioni poco sicure e a salvare il portafogli.

Sagittario (23/11 – 21/12) -Per colpa della Luna opposta a Venere, in arrivo qualche incomprensione. Sarete coinvolti passionalmente dal partner, ma dovrete perdonargli qualche capriccio. Venere è nel segno: date un tocco di originalità all’abbigliamento. Scegliete i colori preferiti della stagione.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Con Mercurio quadrato dalla Bilancia, evitate mosse impulsive, perché potrebbero offrire l’occasione a chi aspetta il momento giusto per crearvi delle difficoltà. Chi vi vive accanto vi farà tante richieste, ma voi riuscirete a dedicarvi a ciò che vi fa battere il cuore.

Acquario (21/1 – 19/2) – Per merito della Luna sorridente a Saturno, si prevedono belle soddisfazioni: siete coerenti e costanti. Saprete prendervi anche delle belle rivincite. Ottimo periodo per incrementare le entrate. Grazie a Mercurio, anche il fiuto per gli affari sarà potenziato.

Pesci (20/2 – 20/3) -Con la Luna in Gemelli, sarete poco lucidi e piuttosto suscettibili. Evitate accuratamente di innescare diverbi soprattutto con un familiare. Un nuovo impulso nella carriera provocherà cospicui ed entusiasmanti guadagni. Datevi da fare!

