matteo-stranieri-alla-prova-del-muro-di-all-together-now

Matteo Stranieri, è un cantante genovese che sin dalla tenera età ha partecipato presso recite e spettacoli esibendosi come solista, per poi allargare la sua passione per il teatro.

Quando aveva 12 anni, ha frequentato la scuola di canto presso Roland Music School, da questo momento in poi cominciarono le sue prime serate ed esibizioni nei teatri genovesi.

Mentre nel 2014, verrà ammesso ai provini di Italia’s Got Talent, subito dopo si iscriverà alla The Artists Company di Chiavari, dove comincerà il suo percorso professionale e musicale come artista e cantante.

Il ragazzo si esibirà in piazze e diversi eventi nelle località genovesi più rinomate, per poi educare la sua voce nel 2016 presso il Laboratorio di Vocalità Artistica “Arborvocis”, la scuola di Tecniche Vocali applicate ad Arti Sceniche nascerà all’interno del famoso Teatro Cantero di Chiavari, in queste occasioni si esibirà maturando diverse abilità artistiche e musicali.

Mentre nel 2018 si qualificherà come finalista regionale nell’Area Sanremo Tour portando il suo singolo “Sognando Luna”, subito dopo questa partecipazione produrrà diversi singoli autopromuovendosi.

Durante la prima puntata della nuova edizione di All Together Now, il cantante ha totalizzato 44 punti dal muro, esibendo il brano “Grande Amore” de Il Volo.

Matteo Stranieri, chi è il ragazzo e cantante che vorrebbe passare l’intera vita a produrre musica

Il cantante lavora come vigile urbano, il suo sogno è sempre stato quello di essere un cantante professionista, questo sogno lo ha accompagnato sin da piccolo per poi pubblicare il suo singolo Sessantanove.

Il cantante ligure è attualmente fidanzato con Giulia Degiovanni, infatti i due hanno passato le vacanze in Grecia, il suo profilo Instagram è seguito da più di 1000 followers, con i quali condivide le sue passioni e l’amore indiscusso per la musica e la sua fidanzata.

Il cantante è uno dei concorrenti ufficiali della edizione 2021 di All Together Now, infatti quest’anno il programma ha come giudici Francesco Renga, J Ax, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

Sul profilo Facebook del cantante si evince che è uno studente di Lettere e Filosofia, il quale studia all’Università di Genova, inoltre ha dichiarato durante le brevi interviste prima del programma, che da piccolo si divertiva a cantare in un linguaggio finto inglese inventato proprio da sé stesso.

