Luca Valente morto alle Canarie: cosa è accaduto al giovane veneto

Luca Valente era andato in Spagna per far visita al fratello: cosa sappiamo finore e quali sono le ipotesi sulle cause della morte

Grave lutto a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, per quanto successo alle Canarie, in Spagna. Un giovane concittadino, Luca Valente di soli 18 anni, è morto dopo essersi tuffato dalla Cala del Caracol, una delle scogliere più note delle isole, meta di milioni di turisti.

Il ragazzo era andato lì per far visita al fratello 23enne che si è trasferito da qualche anno. Il drammatico fatto è avvenuto giovedì della settimana scorsa. Luca era stato soccorso e trasportato presso l’ospedale Las Palmas ma purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile.

Luca Valente, le ipotesi sulla causa della morte

Ora sono da ricostruire con dettagli quanto accaduto, la dinamica dei fatti e le cause della morte. Delle prime ipotesi sono state avanzate. Luca sarebbe morto a causa di un arresto cardiorespiratorio.

Va ancora fatta pienamente luce sulla vicenda perché gli inquirenti non sanno ancora se ciò sia avvenuto per un malore o a causa dell’impatto.

Luca Valente si trovava in Spagna da due giorni per fare una sorpresa al fratello e festeggiare anche il suo 18esimo compleanno che sarebbe caduto proprio in questi giorni.

Aveva fatto visita al fratello già a settembre. Secondo amici e familiari era rimasto stregato dal posto e non vedeva l’ora di ritornarci. Così, appena ha potuto, ha ripreso l’aereo, ora ha gettato nello sconforto i tanti amici e tutte le persone che gli volevano bene.

