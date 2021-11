la-rappresentante-di-lista:-veronica-e-dario-fidanzati?-ecco-la-risposta

Cosa sapere sulla vita privata della band La Rappresentante di Lista: Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina fidanzati? Ecco la risposta.

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ovvero le due anime della band La Rappresentante di Lista, hanno attirato l’attenzione nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La band, che sul palco porta avanti tematiche importante sulle questioni di genere e non solo, ha impressionato la critica.

I due si sono conosciuti dieci anni fa: si trovavano a Valledolmo in provincia di Palermo. Veronica, originaria di Viareggio, si trovava in Sicilia per frequentare un corso di Teatro di Emma Dante. Dario, invece, è originario proprio di Palermo. Veronica Lucchesi, pur di votare al referendum sull’acqua, chiese di fare la rappresentante di lista.

Proprio questo aneddoto è all’origine del nome di questa band che in 10 anni ha girato in lungo e in largo l’Italia, prima appunto di arrivare all’incredibile consacrazione col Festival di Sanremo. Ma al di là del sodalizio artistico, c’è anche del tenero tra i due? Ve lo diciamo senza farvi attendere troppo.

I membri della band La Rappresentante di Lista sono fidanzati? Sciogliamo il dubbio

Sciogliamo subito il dubbio che assilla molti: pur essendo molto riservati rispetto al loro privato, possiamo affermare con certezza che tra i due componenti principali della band, ovvero il suo nucleo fondante, non vi è alcun legame sentimentale. Anzi, sembra che entrambi abbiano altri legami.

“Quello che facciamo potrebbe proprio essere queer, quindi queer music, anche se non trattiamo tematiche queer propriamente dette”, hanno detto parlando del loro genere musicale in un’intervista. Nessun riferimento diretto alle loro vite sentimentali, almeno pubblicamente, mentre ad esempio Dario Mangiaracina, qualche tempo fa, su Twitter parlò di uno scrittore, attore e regista teatrale, definendolo “il mio compagno”.

Nel corso dell’intervista doppia alla trasmissione Le Iene, i due hanno ammesso comunque che in passato qualcosa c’è stata. “Sporadicamente” e “saltuariamente”, usando le parole di Dario Mangiaracina, tra i due qualcosa c’è stato. Veronica Lucchesi – in ogni caso – è netta nel dire che ora non vi è nulla.

