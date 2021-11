gloria-tumbarello:-la-cantante-siciliana-ad-all-together-now

La giovane cantante siciliana Gloria Tumbarello, dopo aver incantato pubblico e giudici ad All Together Now, pubblica il suo primo singolo ufficiale: “Centomila favole”.

Non sempre, purtroppo, si ci può aspettare un lieto fine. Questo il messaggio veicolato dal brano “Centomila favole“, singolo inciso da Gloria Tumbarello, in arte Gloria. Eppure la storia della cantante siciliana sembra proprio una favola con il finale incantato e felice.

Chi è Gloria Tumbarello?

Gloria Tumbarello, in arte Gloria, è una cantautrice e una polistrumentista siciliana. Originaria di Mazara del Vallo, è nata nel 2003. Da sempre innamorata della musica, ha studiato danza e poi canto, pianoforte e sassofono. La sua prima insegnante di canto è stata Daniela Spalletta; il suo maestro di pianoforte Francesco Accardo.

Giovanissima, si è esibita in diversi spettacoli e a teatro. Ha calcato piccoli palchi di provincia e partecipato a Divina Commedia Opera, Il lamento di Danae, Il Minotauro di Durrenmat, tutte esibizioni con la regia di Carla Favata.

Dopo essersi specializzata nel canto grazie alla cura dell’insegnante Roberta Calì, nel 2017 la talentuosa artista siciliana ha vinto la sezione regionale del concorso Il Cantagiro.

Con la sua esibizione allo show di Canale 5 All Together Now la ragazza ha destato molto interesse nel pubblico. Ha cantato il brano “Amare“, portato a Sanremo da La rappresentante di lista, e con esso ha di sicuro colpito i quattro giurati (J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo). Dal muro umano, invece, ha ottenuto cinquanta punti.

Il nuovo singolo di Gloria

E adesso Gloria prova a cavalcare questa piccola onda di notorietà per farsi strada nel mondo della musica. Da qualche giorno è uscita con il singolo “Centomila favole” e ha anche presentato un video. Quanto al brano, è stato scritto da Gloria e Lighea, prodotto da Anteros Produzioni e arrangiato da Umberto Iervolino.

Ci auguriamo che la giovane cantautrice possa ottenere tutto il successo che sogna. Frattanto, per chi volesse conoscerla un po’ meglio, vi segnaliamo il suo profilo instagram, ricco di belle foto e di altri contenuti.

Ma rivediamoci intanto la sua esibizione nel game-show presentato da Michelle.

