“Gli dissi che era un buffone”. Il papà di Rubicondi e il pessimo rapporto con Rossano: “Mi doveva dei soldi”

Domenica In, condotto da Mara Venier, si occupa di Rossano Rubicondi, scomparso pochi giorni fa 49 anni per un melanoma. Ospite del programma, il padre Claudio, che da anni non aveva più rapporti col figlio: “Non ci sentivamo da tanto. A 22 anni è partito per Londra per vari motivi. Non parlava neanche col fratello, c’era gelosia fra loro per varie questioni di famiglia. Gli avevo pagato un mutuo e mi aveva promesso di restituirmi i soldi, ma non l’ha fatto e un giorno gli ho detto: ‘Sei un buffone’. Di lì i nostri rapporti sono finiti”, ha ricordato il signor Rubicondi creando il gelo in studio.

Ospite in studio anche Roberto Manfrè, un amico di Rossano che vissuto da vicino la malattia di Rubicondi. “Il cancro l’ha consumato in un anno. All’inizio credeva fosse un melanoma benigno, ma non c’è stato un punto di ritorno. Ha lottato come una tigre perché voleva vivere. Era energia pura, diceva sempre in romano: ‘Je meno a sto cancro'”, ha confessato leggermente emozionato al ricordo.

Gli ultimi giorni di vita sono stati i più difficili: “Domenica scorsa ha avuto un principio di infarto. Mi chiamò per dirmi che stava andando in ospedale perché non riusciva a respirare. Poi non l’ho più sentito”. Intanto l’ex moglie di Rubicondi, Ivana Trump, ha inviato una lettera a Domenica In dove ha espresso il suo dolore per aver perso un amico, una spalla e un grande amore. “Ivana era sempre presente. Gli ha organizzato e pagato il funerale, attorno alla salma c’erano 500 rose rosse. È stata bravissima”, ha confermato l’amico Manfré.