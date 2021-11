giovanni-arichetta,-cosa-sapere-sul-cantante-in-sfida-ad-all-together-now

La sfida di All Together Now è iniziata: cosa sapere su Giovanni Arichetta, il giovante cantante reggino in gara.

Tra i protagonisti di questa edizione di All Together Now, sicuramente uno dei ragazzi più interessanti mandati in onda e attualmente in gara è il reggino Giovanni Arichetta. Nato a Reggio Calabria classe 1994. il giovane cantautore calabrese studia chitarra ed è specializzato in Fingerpicking.

Seguito da qualche migliaio di follower sul suo profilo Instagram, il ragazzo nel 2019 ha iniziato a lavorare per l’etichetta discografica indipendente Stay Record. Questo gli ha permesso così di pubblicare ben 3 singoli presenti su tutte le piattaforme musicali. Non solo: ha iniziato a ottenere una serie di riconoscimenti in diversi festival importanti.

In gara a Sanremo Giovani con il brano inedito “Castelli di carta”, con lo stesso brano è stato finalista al Festival di Castrocaro, in onda in prima serata su Rai2. La canzone che gli ha portato molta fortuna è stata scritta in collaborazione con Marco Rettani. Il cantautore è risultato vincitore del concorso “Un Mare di stelle” con il brano inedito “Capitano”.

Carriera e curiosità su Giovanni Arichetta di All Together Now

In quell’occasione, è stato accompagnato da orchestra e dal direttore d’orchestra Michele Savino, inoltre è risultato vincitore di un altro concorso per voci nuove, ovvero “Una canzone dal cuore” con il brano inedito “Più che mai”. Tantissimi sono stati in questi anni i riconoscimenti ottenuti per la sua musica.

Tra questi, il premio come miglior cantautore 2018 e miglior arrangiamento al “Festival Estivo” con il brano inedito “Ogni istante”. Laureato in ingegneria, il ragazzo ha presentato qualche mese fa il suo ultimo singolo inedito, che si chiama “Senza barriere”. In gara ad All Together Now, lo abbiamo visto cimentarsi con “Tutto questo sei tu” del cantante Ultimo.

Il brano “Senza barriere” ha ottenuto un bel riscontro a livello di ascolti e lui non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti per il supporto. “Grazie a chiunque l’abbia ascoltata, a chi ancora continua a farlo, a chi mi ha scritto un semplice messaggio”, sono state le parole molto sentite di Giovanni Arichetta, ora chiamato a una nuova sfida.

