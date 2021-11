giovane-mamma-morta-dopo-aver-perso-il-figlio-in-un-incidente-stradale

Una giovane madre inglese, che aveva da poco perso il figlio adolescente in un incidente d’auto, è morta: meno di due settimane dopo la tragedia del figlio, è scomparsa anche lei. Che cosa è successo?

Martin Ward. Così si chiamava il ragazzo morto in un incidente stradale, insieme ad altri due teenager. Aveva diciotto anni, Martin, ed era a bordo di una Ford Fiesta. Con lui, Mason Hall e Ryan Geddes, di diciannove anni. Anche loro deceduti. La tragedia si è verificata il ventiquattro novembre a Rotherham, nella contea del South Yorkshire, in Inghilterra.

Sul luogo dell’incidente sono stati posati fiori e messaggi da parte di amici e persone che sono state toccate dalla vicenda. In tanti si erano mobilitati anche sui social, per rendere tributo a Martin e ai suoi amici. Ma sempre sugli stessi social è apparsa una notizia sconvolgente: anche Sara, la madre di Martin, sarebbe morta…

Madre morta dopo il figlio

Pochi giorni fa Sara Jane Smith, questo il nome della madre di Martin, aveva commentato il suo dolore attraverso il settimanale The Star: “Martin era adorabile, aveva un cuore d’oro… E Mason era l’amico del cuore di Martin. Sono cresciuti insieme. E anche lui era un figlio per me…”

Si era recata anche lei sul luogo dell’incidente per lasciare un mazzo di fiori e piangere suo figlio. Dopodiché non si è più sentito parlare di lei. Finché il suo nome non è di nuovo rimbalzato sui siti di cronaca inglesi…

Adesso, infatti, stando alle informazioni divulgate dai media inglesi, anche Sara sarebbe morta, in circostanze ancora da chiarire. E sono passate meno di due settimane dalla morte del figlio.

Si sospetta che la donna sia morta di crepacuore. Ma attendiamo altre notizie più circostanziate per mettere meglio in chiaro la stranissima e tragica vicenda. Di sicuro abbiamo a che fare con un dramma immane. Una famiglia stroncata in pochi giorni.

La donna dovrebbe essere deceduta fra sabato sei e domenica sette novembre. La polizia sta investigando sui fatti, ma per ora non ha ancora divulgato alcuna notizia. Probabilmente le cause della morte sono naturali o accidentali.

Il fatto sta destando molto interesse nel Regno Unito. Quasi tutti i giornali ne parlano. Si scava nella vita passata di Sara e si cerca di ricostruire la storia di Martin…

