Giacomo Voli: carriera e curiosità del cantante di All Together Now

Giacomo Voli è riuscito a guadagnarsi un posto tra i concorrenti di All Together Now. Scopriamo chi è il cantante appassionato di musica rock e metal.

Tra i concorrenti di All Together Now abbiamo Giacomo Voli: un giovane cantante appassionato di musica rock e metal, frontman dei Rhapsody Of Fire.

Giacomo Voli ha già pubblicato diversi brani, sia da solo che insieme alla sua band, e si esibisce in varie occasioni: sabato 13 novembre canterà al Teatro De Andrè di Casalgrande in uno spettacolo intitolato “Divina Crossing”, una celebrazione in chiave rock in onore di Dante Alighieri.

Giacomo Voli: biografia del cantante

Giacomo Voli è nato a Correggio (Reggio Emilia) il 3 novembre del 1985. Dopo essere cresciuto a Reggio Emilia, a 27 anni Giacomo si è trasferito a Mantova, dove vive con la sua compagna Francesca ed i loro “figli pelosi” – il cantante è un amante degli animali.

La sua passione per la musica è nata grazie all’influenza del nonno Renato Bigi, che lavora nel campo della musica come cornista e insegnante. Giacomo ha preso svariate lezioni di canto e si è esibito con molte band: i suoi generi preferiti sono l’hard rock ed il power metal, insieme al rock melodico.

Nel marzo del 2014 Giacomo Voli ha partecipato a The Voice of Italy, entrando nel team di Piero Pelù. A giugno dello stesso anno, il cantante è arrivo in finale posizionandosi al secondo posto, dopo Suor Cristina. Dopo il talent show, ha registrato il singolo “Rimedio”, curato da Piero Pelù, riuscendo a raggiungere il primo posto in classifica per una settimana.

Dal 2016 Giacomo ha iniziato a suonare insieme alla band Rhapsody of Fire e l’anno successivo ha pubblicato il suo album “Prigionieri Liberi”.

Quest’anno è iniziata la sua avventura con All Together Now: durante la sua intervista con Michelle Hunziker, la conduttrice gli ha chiesto cosa si aspetta dalla sfida. La risposta di Giacomo è stata: “Credo che sia bello mettersi sempre in gioco anche su cose che sono fuori dalle proprie abitudini”. Nelle prossime puntate, in prima serata su Canale 5, potremmo seguire il suo percorso.

