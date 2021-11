gemelli-di-guidonia-fidanzati-o-sposati:-il-mistero-della-vita-privata

Il retroscena sui Gemelli di Guidonia, sono fidanzati o sposati: il mistero della vita privata, ecco cosa sappiamo.

Loro sono i Gemelli di Guidonia, già Effervescenti Naturali, un trio comico scoperto e lanciato da Fiorello: hanno appena vinto il talent show per big del mondo dello spettacolo, Tale e Quale Show, cercheranno conferme nell’imminente torneo dei campioni e soprattutto stanno facendo parlare molto di loro.

Si chiamano Pacifico, Eduardo e Gino Acciarino, sono fratelli ma non sono gemelli, anche se sono cresciuti insieme e si tolgono pochi anni. Nel corso della loro partecipazione al talent show, sono partiti sorprendendo tutti con il brano Mille, in cui imitavano il trio dell’ultima estate italiana, ovvero Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro.

Quindi hanno concluso la loro cavalcata trionfale appena venerdì scorso, conquistando la giuria con l’imitazione dei Beatles. In passato, sono stati gruppo vocalist ufficiale al “Family Day” a Roma e loro stessi dicono di essere molto religiosi e legati ai valori della famiglia tradizionale. Non sappiamo però molto sulla loro vita privata.

Fidanzati, sposati o single: il mistero sulla vita dei Gemelli di Guidonia

L’unico che in qualche modo si sbilancia è Eduardo, il minore dei tre fratelli: del giovane sappiamo come già spiegato in un precedente articolo che è fidanzatissimo con Francesca, una ragazza di Anguillara Sabazia. Proprio vestito da uno dei Beatles, Eduardo Acciarino si è immortalato in un selfie pubblicato su Facebook, in compagnia della fidanzata.

Il maggiore dei tre fratelli, Pacifico Acciarino, al contrario degli altri due componenti del gruppo, aggiorna pochissimo i social network. Gli ultimi suoi post pubblici su Facebook risalgono al 2019 e a quanto pare non ha un profilo Instagram. Non sappiamo dunque nulla di lui e della sua vita sentimentale, se sia sposato o se abbia dei figli.

Molto riservato appare anche il secondo dei fratelli, Gino Acciarino, il quale su Facebook non posta moltissime foto e sono quasi tutte professionali o in compagnia di amici. L’unica foto con una ragazza, la sua fidanzata o compagna di vita, risale al giorno di San Valentino del 2016, ma non sappiamo se i due stiano ancora assieme.

