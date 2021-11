Gemelli di Guidonia, Eduardo Acciarino: chi è Francesca, la fidanzata

La vita privata dei Gemelli di Guidonia, cosa sapere su Eduardo Acciarino, minore dei fratelli: chi è Francesca, la fidanzata.

Hanno appena vinto, meritatamente e con ampio margine, il talent show Tale e Quale Show: loro sono i Gemelli di Guidonia, già Effervescenti Naturali, un trio comico scoperto e lanciato da Fiorello, che hanno una carriera davvero importante alle spalle.

Si chiamano Pacifico, Eduardo e Gino Acciarino, sono fratelli ma non sono gemelli, anche se sono cresciuti insieme e la loro differenza di età è davvero minima. “La nostra comicità ha sempre uno stile educato e leggero, che viene dalla nostra formazione ed è il nostro marchio di fabbrica”, hanno raccontato in un’intervista al quotidiano “Avvenire”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Gemelli di Guidonia, chi sono: carriera e curiosità

Qualche anno fa, sono stati gruppo vocalist ufficiale al “Family Day” a Roma di fronte ad un milione di persone e sono molto legati ai valori della famiglia tradizionale. Quello che però non sappiamo è quale sia la loro vita privata, che tengono estremamente riservata. L’unico che in qualche modo si sbilancia è Eduardo, il minore dei tre fratelli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Chi è Maurizio Ferrini, l’uomo dietro alla Signora Coriandoli

Chi è Francesca, la fidanzata di Eduardo Acciarino dei Gemelli di Guidonia

Nel corso di Tale e Quale Show, i tre fratelli hanno imitato Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez, quindi I Ricchi e Poveri, i Bee Gees, i New Trolls e infine i Beatles, conquistando il pubblico. Proprio vestito da uno dei Beatles, Eduardo Acciarino si è immortalato in un selfie pubblicato su Facebook, in compagnia di una ragazza.

Quella stessa ragazza appare anche in altre foto pubblicate su Facebook dal più giovane dei Gemelli di Guidonia: sono foto sobrie, ma che dimostrano il loro forte legame. Dagli indizi a nostra disposizione, sappiamo che stanno insieme da diversi anni: le foto meno recenti sui social network risalgono addirittura agli inizi del 2017.

Della loro relazione, in realtà, non sappiamo nulla, a parte il nome della ragazza, che si chiama Francesca. Pochissimi i dettagli su di lei e sulla sua vita privata: la giovane è originaria di Anguillara Sabazia e ha un parente impegnato in politica. Non sappiamo però che cosa faccia nella vita. Eduardo Acciarino – in ogni caso – sembra innamoratissimo di lei.

The post Gemelli di Guidonia, Eduardo Acciarino: chi è Francesca, la fidanzata appeared first on Ck12 Giornale.