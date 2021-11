Cosa sapere sui Gemelli di Guidonia: chi è Pacifico Acciarino, il maggiore dei fratelli, carriera, vita privata e curiosità.

Hanno appena vinto, meritatamente e con ampio margine, il talent show Tale e Quale Show: loro sono i Gemelli di Guidonia, già Effervescenti Naturali, un trio comico scoperto e lanciato da Fiorello, che hanno una carriera davvero importante alle spalle. Si tratta di tre fratelli napoletani, il maggiore dei quali è Pacifico Acciarino.

Il comico e cantante, nato a Napoli il 24 gennaio 1984, ha sempre avuto un bel rapporto sia coi fratelli minori, Eduardo e Gino, ma anche con i suoi genitori, pur non avendone mai parlato troppo spesso. Ma i tre credono nei valori della famiglia tradizionale e sono molto religiosi, come confermato in delle interviste.

Qualche anno fa, i Gemelli di Guidonia sono stati gruppo vocalist ufficiale al “Family Day” a Roma di fronte ad un milione di persone. Poco si sa comunque delle loro vite private e anzi solo di Eduardo si sa che ha una fidanzata di nome Francesca. Pacifico Acciarino addirittura aggiorna pochissimo i social network.

Cosa sapere su Pacifico Acciarino dei Gemelli di Guidonia

Gli ultimi suoi post pubblici su Facebook risalgono al 2019 e a quanto pare non ha un profilo Instagram. Come noto, Pacifico Acciarino – che vive a ovviamente a Guidonia – è uno stretto collaboratore dei due fratelli minori da sempre, si sono formati a fine anni Novanta e la folgorazione artistica avvenne dopo aver scoperto i Neri per Caso.

Il successo commerciale quindi è arrivato con Edicola Fiore, insieme a Fiorello, e tante sono le foto che proprio Pacifico ha pubblicato insieme al popolare conduttore. Da quel momento in poi, sono esplosi e hanno preso parte a diversi programmi sia in radio che in tv. Sul fronte televisivo, hanno preso parte tra gli altri a Tu si que vales e Quelli che il calcio.

Lo scorso anno, hanno anche partecipato al programma Made in sud, in onda su Raidue e sempre lo scorso anno sono apparsi anche durante il programma I soliti ignoti. A fine 2021, l’opportunità di partecipare a Tale e Quale Show, dove i tre giovani artisti che appunto vivono a Guidonia, trascinati proprio dal maggiore dei fratelli, Pacifico, hanno stravinto contro una concorrenza agguerrita.

